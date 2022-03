Jessica Newton se muestra feliz bailando con su nieto Milan, hijo de Cassandra Sánchez

Jessica Newton no puede estar más feliz por el crecimiento y vida del pequeño Milan. El primer nieto de la empresaria, que es hijo de su primogénita Cassandra Sánchez de Lamadrid y el cantante Deyvis Orosco, tiene un poco más de tres meses de vida y ya fue presentado en público por sus padres.

Es por ello que la exreina de belleza posteó por primera vez un video con el rostro del pequeño al descubierto, mientras bailaba tiernamente con él. En las imágenes se puede ver lo emocionada y feliz que está la directora del Miss Perú, a pesar de todos los acontecimientos mediáticos que ha vivido durante las semanas pasadas.

En la leyenda que escribió Jessica Newton se puede leer: “La mejor aventura que puedes tener es atreverte a vivir la vida de tus sueños. Feliz sábado para todos”. En el fondo se escucha a su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid cantándole a ambos.

Jessica Newton cuenta que su equipo de Miss Perú estaba atrapado en Jaén

La empresaria Jessica Newton contó muy preocupada, a través de sus redes sociales, que su equipo de trabajo del Miss Perú había viajado a Jaén y tenía un itinerario para transportarse a Chachapoyas, pero eso no pudo concretarse debido a una paralización de pobladores.

En ese sentido, la madre de Cassandra Sánchez detalló: “Me informan que están en conversaciones entre el pueblo y las autoridades. De llegar a un acuerdo, se abrirán las carreteras; de lo contrario, tendrán que llegar a Chachapoyas cruzando el puente. La situación que vivimos en el país es lamentable”.

Jessica Newton habría enviado indirectas a Magaly Medina por hablar de su hija

Luego de todo el escándalo desatado entre Magaly Medina y Jessica Newton debido a los comentarios que hizo la periodista sobre su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y su pareja Deyvis Orosco, la directora del Miss Perú no se quedó callada y salió a defender a su familia.

Es por eso que al ser cuestionada por las cámaras de Amor y fuego, la exmodelo señaló: “Cuando alguien ataca, no es feliz... La verdad no (no les perturba los comentarios). No importa lo desagradable que pueda ser un comentario, nadie puede retirar la sonrisa de mi cara y creo que así estamos todos”.