Rodrigo González nominado a la lista Los 100 rostros más hermosos 2022 de TC Candler

Rodrigo González ha sido nominado por primera vez al ranking anual Los 100 rostros más hermosos (100 Most Handsome Faces of 2022, en español). El 5 de marzo, el portal de Instagram, TC Candler & The Independent Critics anunció las 10 nuevas celebridades entre hombres y mujeres, que ingresan al listado. Serán los ‘Rodriguistas’, nombre de los seguidores del conductor de Amor y fuego, los que determinen a través de sus votos la posición final que ocupará el famoso ‘Peluchín’.

¿Contra quiénes compite Rodrigo González?

Junto a Rodrigo González ingresan al listado de 100 Most Handsome Faces of 2022 la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio, el actor y músico surcoreano No Min-Woo recordado por su participación el dorama “My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox” (2010), desde Macao (en la costa sur de China) el cantante juvenil Roberto Madan la voz detrás del hit “Eyes on You” y el futbolista alemán, Kai Havertz, centrocampista del Chelsea F. C.

Entre las celebridades masculinas peruanas se encuentran nominados Austin Palao, quien alcanzó gran popularidad tras su participación en el reality turco “El poder del amor”, también el chico reality Patricio Parodi, capitán de los Guerreros en EEG, 10 años, y Varo Vargas, el Mister Supranational 2021.

5.3.2022 | Publicación de TC Candler & The Independent Critics anunciando la nominación de Rodrigo González. Foto: TC Candler/Instagram

¿Rodrigo González pagó por su nominación?

El 16 de febrero 2021, el programa Amor y fuego presentó un informe sobre la nominación de Patricio Parodi a 100 Most Handsome Faces of 2022 de TC Candler, esto debido a que el ingreso del chico reality figuraba como ‘nominación Patreon’, es decir provenía de los suscriptores que pagaban una cuota, según explicó la organización.

“¡Hubieran avisado antes! Renzo (el productor), yo te daba los 10 dólares y ponemos a Rodrigo ahí”, comentó la conductora de Amor y Fuego, Gigi Mitre.