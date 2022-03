Kanye West califica su divorcio de Kim Kardashian como ‘asfixiante’ en dramático poema

Kanye West vuelve a llamar la atención con su última publicación en Instagram, red social donde es seguido por 15.1 millones de personas. Tras eliminar nuevamente todo su contenido, el viernes 4 de marzo, YE (se cambió el nombre en 2021) publicó el poema Divorce sobre su mediática separación de Kim Kardashian, quien dos días atrás logró que un juez la declarase legalmente soltera dando opción a retirarse el apellido West.

Kanye West eliminó todo su contenido de Instagram y solo dejo el poema DIVORCE sobre Kim Kardashian. Foto: captura YE/Instagram

¿Qué dice el poema Divorce de Kanye West?

El rapero de 44 años dividió su texto en dos partes, en la primera compara el divorcio de la estrella de Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) con el COVID-19, bullying, asfixia, entre otras situaciones violentas, siguiendo la línea de su más reciente videoclip “Eazy”, donde decapita a Pete Davidson, actual pareja Kim Kardashian.

“El divorcio se siente como un COVID en toda regla

El divorcio se siente como si su médico no supiera una m**rda,

El divorcio se siente como si caminaras sobre vidrio

El divorcio se siente como si estuvieras corriendo a través de una pared de vidrio

El divorcio se siente como si estuvieras siendo acosado en un salón de clases

El divorcio se siente como si te estuvieran golpeando en el centro comercial

El divorcio se siente como respiración pesada

El divorcio se siente como sofocante.

5.3.2022 | Primera parte del poema DIVORCE de Kanye West. Foto: captura YE/Instagram

Las extrañas referencias en el poema de Kanye West

La segunda parte del poema de Kanye West contiene líneas que mezclan desconcertantes referencias a personajes reales y ficticios como Michael Jackson, apodado como el rey del pop, y el desprestigiado actor Bill Cosby con su personaje Cliff Huxtable en la serie familiar “The Cosby Show” (1984).

“Michael Jackson lo dijo mejor, eres un vegetal, eres un vegetal, eres el verdadero Cosby, no un Huxtable”, se lee en la última estrofa.