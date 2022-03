Farina, actriz de “Flowcalle”, opina sobre la industria musical: “Yo siempre hago lo que amo”

Farina es una cantante colombiana reconocida internacionalmente. El último viernes 4 de marzo, la intérprete lanzó su nuevo tema “Flowcalle” y organizó una conferencia de prensa en la que La República estuvo presente. La artista reveló detalles de su papel en la película también llamada “Flowcalle” y afirmó que se siente identificada con dicho filme.

La rapera se ha convertido en uno de los emblemas colombianos más importantes a nivel musical y logró colaboraciones con Arcángel, Maluma, Thalía, Sofía Reyes y muchos más. Actualmente, sus lanzamientos en YouTube superan los 400 000 000 de reproducciones, lo que demuestra que siempre cautiva a sus oyentes.

La República estuvo presente en la conferencia de prensa de la "Chica Fina". Foto: Fiorella Hokama / La República.

¿Cómo ha sido la experiencia en la película “Flowcalle”?

Farina ha participado en una serie televisiva en Colombia y reveló que luego le llegaron varias propuestas para regresar a las pantallas; sin embargo, ella no se sentía preparada para actuar hasta que llegó la oportunidad de pertenecer a “Flowcalle”.

“Yo siempre hago lo que yo amo (...) Yo quería que me llegara un papel del cual yo me enamorara y eso fue lo que me pasó con “Flowcalle”. Cuando yo leí de qué se trataba, automáticamente hablé con mi manager por teléfono y le dije que lo quería hacer”, afirmó durante la conferencia virtual.

Farina aceptó la propuesta de "Flowcalle" porque se siente identificada con su personaje. Foto: Instagram.

El filme “Flowcalle” se estrenó el 4 de marzo del 2022, por lo que la artista reveló de qué se tratará la cinta para que el público acuda a verla: “Está mostrando la historia que vivimos muchos artistas, tanto hombres como mujeres por todo lo que nos tocó pasar para llegar a donde cada uno está, y cada artista tiene un camino distinto”, dijo.

Farina estrenará Flowcalle junto a Zion, Yandel, Lenny Tavarez y muchos más. Foto: Instagram.

La película se filmó en República Dominicana. Aunque los integrantes del elenco, en su mayoría, eran personas desconocidas para Farina, ella afirma que fue una experiencia increíble. “Lo mejor fue todo. ¿Lo peor? No tengo nada que hablar mal ni de la gente, ni del país, ni de la producción. Yo me vine enamorada de toda la gente que conocí”, dijo muy contenta y emocionada por el estreno.

¿Qué le dirías a los jóvenes que sueñan con estar en un escenario?

La industria musical es una de las más exigentes y reñidas en la sociedad latina. Muchos jóvenes luchan por conseguir sus metas y por un público que los escuche. Farina también tuvo momentos difíciles en los que pensó dejar su pasión por crear canciones y tuvo un mensaje inspirador para sus oyentes.

“A mí me duele mucho ver muchos talentos que yo digo: ‘Este es más duro que yo’; y que no tengan estas oportunidades y a mí eso me duele en el alma y me parte en el corazón ver artistas que se quedan en el camino, ver artistas que se quitan. En un momento muy difícil de mi vida, yo me quise quitar”, reveló conmovida por reconocer el camino que recorren los artistas.

Farina aconseja a los jóvenes a perseguir sus sueños y a usar las redes sociales a su favor. Foto: Instagram.

Farina considera que la fuerza, la fe y la persistencia son la clave para ser exitoso: “Muéstrense en redes sociales que están para eso. Suban sus canciones. Intenten llamar la atención de buena manera con su arte y sin miedo. Uno no tiene nada que perder (...) tienes más que ganar porque alguien te va a ver, va a creer en ti”.

La inspiración para componer música

Farina tiene en cuenta que el contexto influye en las canciones. Además, considera que los jóvenes de hoy en día pueden tener dificultades para poder inspirarse y recordó brevemente cómo empezó a componer música desde que era adolescente.

“Yo me metía a YouTube, conseguía pistas que me gustaran y empezaba a escribir. Si me estaba pasando algo de desamor lloraba y todo con lágrimas yo escribía”, reveló. Sin embargo, cuando se mudó a San Andrés, las cosas cambiaron, ya que el ambiente le dio otro tipo de inspiración: “Es una isla en donde solo se escucha reggae y dancehall (...) Iba a todas las fiestas y me inspiraba eso, me inspiraba hablar de fiesta”, contó.

Farina considera que el ambiente influye en la composición de sus canciones. Foto: Instagram.

Farina reflexionó sobre la motivación humana

La compositora recordó los inicios de su carrera y la forma de tenía para impulsarse y salir adelante en el día a día. Sin embargo, también consideró que el ser humano mayormente funciona con el miedo y comete errores.

“El miedo por amor. Si no salimos a trabajar, tenemos miedo de que nos corten la luz, de que no haya mercado para la casa. Saber manejar ese miedo y saber disfrutarse las cosas. Hacer las cosas con amor y tratar de dejar esos miedos a un lado”, aconsejó Farina a sus seguidores.

Farina aconseja hacer las cosas por amor y no por miedo. Foto: Instagram.

Actualmente, ella intenta mantener la calma en circunstancias difíciles para evitar malas decisiones: “Muchas veces, por miedo y por estar a la carrera, y por complacer a todo el mundo, yo cometía una cantidad de errores. Esos errores me han hecho ser la mujer que yo soy y a esos errores les debo y agradezco”.

Evolución de Farina en su carrera musical

La compositora internacional está orgullosa de todo lo que viene logrando a través de sus canciones y tuvo presente cómo fue el cambio que sorteó con el paso de los años. Los inicios de Farina como figura pública se dieron en “Factor X” y desde ahí, luego de 15 años, la colombiana se ha ganado el reconocimiento de varios países.

La cantante colombiana se encuentra orgullosa del éxito que ha logrado hasta ahora. Foto: Instagram.

”Extraordinaria. Apoteósica. Pirotécnica. Es impresionante mi evolución. Yo ni siquiera lo puedo creer, pero han sido muchos años de trabajar, de escuchar mucha música, de vivir. No es lo mismo, la Farina que la gente conoció en ese concurso que la Farina de ahora”, agregó la cantante recordando su proceso en este ámbito.

¿Qué hace falta en la industria del entretenimiento para ofrecer la igualdad de género?

La cantante colombiana considera que la mujer comanda este rubro; sin embargo, aconsejó que el género femenino debería estar más vinculado y necesita arriesgar más en los escenarios para dejar atrás los miedos.

“La igualdad la hacemos nosotras mismas juntas, unidas. (...) Aceptarnos como somos y que cada una se muestre como es (...) y respetar cada una lo que la otra hace. Yo pienso que la clave está en nosotras mismas”, dijo la ‘Chica fina’. Pidió erradicar los prejuicios sociales: “No ponerle atención al qué dirán ni a las reglas que se han inventado otros” .

La artista aconseja que las mujeres no pierdan su personalidad por el juicio de la sociedad. Foto: Instagram.

Farina comenta sobre la disputa entre Residente y J Balvin

Este jueves 3 de marzo, Residente y Bizarrap estrenaron una canción vinculada a J Balvin y a otros artistas internacionales, lo que aumentó la rivalidad en el género urbano. Durante la conferencia de prensa, se le consultó a Farina qué opinaba acerca de los cantantes.

“Ambos son mis colegas, a ambos los respeto, ambos merecen respeto por su trayectoria y por lo que han logrado. No me puedo dividir en ningún bando, porque no tengo velas en ese entierro”, sentenció demostrando la consideración que tiene por Residente y J Balvín. “Tengo respeto y amor para los dos, que han sido unos caballeros conmigo”, agregó