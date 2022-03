Elías Montalvo se muestra vulnerable y anuncia su retiro de redes por un tiempo

Elías Montalvo continúa de viaje en tierras aztecas, disfrutando de la compañía de su novio Luis Guzmán y enrumbándose en nuevos prometedores proyectos para su carrera. Sin embargo, el exchico reality ha revelado recientemente que no todo en su vida es color de rosa, pues estaría pasando por un complicado momento.

Hoy, sábado 5 de marzo, Elías Montalvo reveló estar atravesando una situación complicada, hecho que lo habría motivado a alejarse de las redes sociales por un tiempo para enfocarse en su recuperación.

Elías Montalvo revela no sentirse bien

El exparticipante de Esto es guerra comentó su situación por medio de una serie de estados que colgó esta tarde en Instagram. “Y si cerramos redes por un tiempo?”, se leía en su primera publicación.

No obstante, lo que más llamó la atención de su mensaje, fue su segunda publicación, en la que aparecía con los ojos llorosos y donde reveló además no estar bien emocionalmente.

“ Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo, no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien . Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”, escribió en el texto que acompañaba su post.

“ No siempre tenemos que estar fuertes, hoy me siento así y pues... el único consejo es no tiren ‘hate ’ (odio), más amor en el mundo, menos odio”, culminó diciendo en su comunicado.

Elías Montalvo se tomará un tiempo para retornar a sus redes

Pese a que decidió no ahondar en detalles sobre los motivos que lo obligan a hacer un cese temporal de sus redes, en su último estado de Instagram, el cual posteó hace tres horas, Elías Montalvo dijo a sus fanáticos que regresaría cuando se encuentre en un óptimo estado anímico.

“Prometo que volveré más fuerte que nunca prontito, los amo”, se leía en el post de Montalvo.