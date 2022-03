Edson Dávila explica su tardanza al cumpleaños de Brunella Horna: “La combi me ha dejado lejos”

Edson Dávila no podía perderse el cumpleaños de su amiga Brunella Horna; sin embargo, en esta oportunidad no celebraron en el set de televisión de América hoy, sino que la trujillana hizo una fiesta privada en la casa de playa de su pareja Richard Acuña, con quien organizó un agasajo mucho más íntimo.

La conductora Ethel Pozo compartió una serie de video en sus historias de Instagram, donde se vio con quienes pasó la velada su compañera de elenco. Entre ellos destacaron Valeria Piazza y Janet Barboza, que acudieron desde temprano, pero lo que llamó la atención fue no ver a Edson Dávila.

Minutos más tardes, el bailarín llegó a la casa de Brunella Horna y, al ser cuestionado por la hija de Gisela Valcárcel por su tardanza, aclaró: “Escucha, la combi me ha dejado lejos. Hermana, la combi me ha dejado lejos. Yo me he venido en combi”, en son de broma. Después se les vio compartiendo algunas bebidas alcohólicas, a diferencia de la influencer Barboza, quien solo bebía agua.

PUEDES VER: Brunella Horna reflexiona sobre su desempeño como conductora en América hoy

En las siguientes imágenes, los invitados cantaron “Happy birthday” a la empresaria norteña, quien lucía al costado de su pareja Richard Acuña de manera muy cariñosa. La decoración fue de color rosada y dorada.

Ethel Pozo responde a su padre Jorge Pozo tras aparecer en televisión

Luego de que Jorge Pozo se presentara en el set de televisión de Amor y fuego para reclamar conversar con su hija, abrazarla y pedirle ayuda económica debido a su condición.

Ethel Pozo no está dispuesta a ayudar económicamente a Jorge Pozo. Foto: composición Ethel Pozo/Instagram, captura Willax TV.

En ese sentido, la conductora de América hoy respondió: “Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las 6.00 a. m. todos los días (para trabajar) y lo hago desde los 18 años”. Asimismo, añadió: “Según ley, creo que corresponde a los cónyuges (manutención). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y, si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado”.

Melcochita responde fuerte y claro al padre de Ethel Pozo

El comediante Melcochita no se quedó callado ante las declaraciones de Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, y decidió responder tajante cuando fue interrogado por el diario El Popular.

Pablo Villanueva respaldó a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. Foto: difusión / captura de Willax

“Nadie lo conocía en La Victoria y de pronto apareció ese. Es un sinvergüenza, se quiere aprovechar, no tiene sangre en la cara. Quiere aprovecharse de la hija que está bien económicamente. Su hija lo repudia, claro”, apuntó.