Brunella Horna reflexiona sobre su desempeño como conductora en América hoy

Ignora las críticas. Brunella Horna se mostró agradecida con sus compañeros de América hoy por celebrar por adelantado su cumpleaños número 25. Sin embargo, la modelo se dio un tiempo para reflexionar sobre el rol que viene realizando en el magazine de América Televisión junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y el popular ‘Giselo’.

La empresaria agradeció a la producción por la oportunidad y convertirse en la conductora más joven del Perú. Además, la chiclayana expresó que sus compañeros del programa la han recibido con los brazos abiertos y está dispuesta a seguir aprendiendo, ya que es consciente aún no ha dado todo de ella frente a cámaras.

“Me han recibido con los brazos abiertos, con muchos consejos, este equipo es muy unido y eso se transmite en la televisión, somos una buena familia, nos apoyamos mucho. Soy la conductora más joven y estoy muy orgullosa. Esto es un orgullo para mí y para mi familia. Pero, claro, soy consciente de que tengo mucho por aprender” , reveló frente a sus colegas.

Empresaria responde a comentarios de Janet Barboza

Luego de ser presentada como la nueva conductora del programa matutino, Janet Barboza no ha parado de burlarse de la chiclayana. Ante ello, Brunella Horna reveló cómo se siente en América hoy y que poco a poco está aprendiendo a responderle a la popular ‘Rulitos’. “No me molesta porque sé que en este programa hay que tener muy buena correa. No voy a negar que al inicio me agarró fría, pero, poco a poco, ya le estoy respondiendo, siempre con respeto. Aquí nos cae a todos, nadie tiene corona”, indicó.

Brunella Horna habló de cómo se siente en América Hoy. Foto: Instagram

Brunella Horna invitó a Janet y Ethel a su casa de playa

En una de las ediciones del magazine, Janet Barboza y Ethel Pozo se burlaron de la influencer por no poder cocinar un plato típico del norte: guiso de pato. Por eso, Brunella Horna decidió invitar a sus compañeras a su casa de playa para que prueben su sazón. En el día indicado, las amigas se reunieron para disfrutar de unos platos de comida marina para luego pasear en yate, donde bromearon entre ellas.