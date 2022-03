Austin Palao brilló por su ausencia en fiesta de cumpleaños de Fabio Agostini

En su paso por el programa de competencia “Esto es guerra”, Austin Palao se hizo muy querido y forjó varias amistades, que hasta el día de hoy respeta y mantiene. Por ello, su ausencia en la amena celebración de cumpleaños de Fabio Agostini se hizo notar.

Y es que, el chico reality se encuentra en tierras peruanas, disfrutando de paseos y reuniones con Flavia Laos y su círculo de personas cercanas, hecho por el que, quizás, el joven modelo habría descartado su participación en la velada.

Austin Palao y Anthony Aranda no asistieron a cena por el cumpleaños de Fabio Agostini. Foto: Instagram

Asimismo, la presencia de Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos, habría resultado en una incómoda experiencia, por lo que sería sería otro de los motivos para no asistir al festejo.

‘Guerreros’ excluyen a Anthony Aranda

En esa línea, todos los integrantes varones de “Esto es guerra” y unos cuantos amigos más decidieron tomarse una postal para inmortalizar el especial momento; no obstante, se pudo notar también que ‘El rayo’ Anthony Aranda no estuvo presente.

El bailarín no fue incluido en la celebración y la razón sería que lleva pocos días participando del reality, por lo que aún no ha podido estrechar lazos con ningún participante.

En las imágenes publicadas por Fabio Agostini se puede apreciar a todos los integrantes varones de EEG. Foto: composición Instagram

Tula Rodríguez elogia la belleza de exparejas de Flavia Laos

En la última edición de “En boca de todos” del 4 de febrero, la conductora Tula Rodríguez se refirió a las exparejas y exsalientes de Flavia Laos y los puso a calificación, en uno de sus últimos videos de TikTok.