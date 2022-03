Aída Martínez asegura que Anthony Aranda aprovechará su oportunidad en Esto es guerra

Aída Martínez, quien decidió alejarse la pantalla chica desde que se convirtió en madre, regresó para comentar temas de farándula. En esta ocasión, la modelo se refirió al ingreso de Anthony Aranda a Esto es guerra y reflexionó sobre su amistad con Melissa Paredes.

La arequipeña asegura que si hubiese estado en el mismo lugar que el ‘Activador’ no dudaría en aceptar trabajar para el reality de competencia. “ Piensa que chamba es chamba. De hecho, le van a pagar bien, yo la hubiera aceptado. No hay que pensar si al resto le parece bien o no” , reveló para El Popular.

Asimismo, la empresaria detalló que no cree que el bailarín se haya aprovechado de su relación con Melissa Paredes. “No podría decir si está utilizando a Melissa, no manejo ese tema, en un momento he sido su amiga, pero no hablo con ella hace mil años y no sé cómo estará ahora. Siendo mujer no puedo decir nada malo de otra mujer”, indicó.

Empresaria indignada con usuaria en redes sociales

La piloto de motos está dispuesta a enfrentarse a sus haters y responder cada vez que sea necesario. Hace unos días, la influencer manifestó en su cuenta de Instagram que una mujer la atacó por ser un personaje público. “Me he salido de mi transmisión porque me tienen harta. ¿Qué clase de sociópata o enferma mental eres para creer que porque una es de la televisión puedes insultarla como te da la gana?”, expresó en un inicio. “Porque eres pública, báncate que te humillen, te denigren, te discriminen...; esta tipa te denigra como mujer”, ironizó.

Aída Martínez recordó que le fueron infiel en el pasado

La modelo participó en el show Hablando Huevadas, en el que contó detalles de su relación con su esposo, Adolfo Carrasco. Además, Aída Martínez mencionó que en el pasado sus exparejas le fueron infiel. “Todos los flacos que he tenido me han sacado la vuelta, todos, ninguno me ha salvado, y los he encontrado en el acto”. Con ello intentó justificar algunas de sus actitudes, pero también afirmó que eso no lo hace insegura, como aparenta.