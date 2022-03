Yo soy anuncia su regreso a las pantallas por sus 10 años al aire

El programa de canto Yo soy sorprendió a sus seguidores al pronunciar su regreso mediante una publicación en redes sociales. A pesar de que no se ha revelado la fecha de retorno a través de Latina TV, los cibernautas han solicitado la presencia de nuevos jurados y participantes en la nueva temporada del reality de canto por sus 10 años en la pantalla chica.

En el video promocional lanzado en la cuenta oficial de Yo soy y Latina Televisión, se puede ver un recuento de los imitadores que pasaron por el set. Además, recuerdan el año de estreno, los jurados, conductores y las conmovedoras presentaciones durante las diferentes temporadas.

“Hace 10 años nació un sueño que se hizo realidad . Compartimos juntos momentos increíbles. Llegó la hora de celebrarlo a lo grande. Muy pronto. #YoSoy10Años” , escribieron en las redes sociales.

Seguidores se pronuncian sobre el retorno del reality de canto

Luego de anunciar el regreso del programa de canto, los seguidores de Yo soy realizaron una serie de peticiones para la nueva temporada.

“Por favor, grandes batallas otra vez no, ya dejen descansar ese formato”, “Ojalá podamos volver a ver a todos los ganadores. Seria increíble. Kurt Cobain, Marilyn Manson, José Feliciano, Dyango. No me lo pierdo”, “Lo que más quiero para este Yo soy 10 años es que sea un jurado amplio y variado, también estricto”, fueron algunos de los comentarios.

Peticiones de los cibernautas para la nueva temporada de Yo soy. Foto: Yo soy/Instagram.

Yo soy: Katia Palma firme en la familia de Latina TV

El estreno de Esto es Habacilar generó diferentes especulaciones sobre los posibles rostros que integrarían el programa. Una de ellas fue Katia Palma, ya que fue parte del recordado espacio Habacilar; sin embargo, la actriz desmintió su ingreso porque sigue perteneciendo a Yo soy. “Hoy estoy en la familia de Yo soy en Latina. Me quedo con uno de mis mejores aprendizajes en TV y uno de los mejores animadores que tuvo la televisión, @RaulRomeroOficial”, respondió en sus historias de Instagram.