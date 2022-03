Yahaira Plasencia niega apoyo de Jéfferson Farfán para hacer conocida su carrera

Yahaira Plasencia y Jéfferson Farfán mantuvieron una relación durante el año 2016 y los años posteriores mantuvieron una amistad. Actualmente, la expareja no ha sido vista en ningún evento e incluso, la salsera afirmó que ya no serían amigos.

Sin embargo, algunos medios medios de comunicación y muchos de sus seguidores consideran que Yahaira Plasencia empezó a ser conocida por salir con el futbolista de la selección peruana. Sin embargo, la artista tuvo una entrevista con Magacín 24/7 y , cansada de los rumores, decidió opinar para darle fin a este tema.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

‘La patrona’ se mostró orgullosa por los logros obtenidos a lo largo de su carrera musical y aseguró que todo eso fue gracias a su esfuerzo en los escenarios.

“Creo que con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que yo puedo ganarme un nombre sola, tengo lo mío sola, que no necesito ni he necesitado de absolutamente de nadie para poder llegar a donde estoy”, dijo al iniciar.

Yahaira Plasencia fue homenajeada por Spotify en uno de los puntos más concurridos de New York. Foto: Yahaira Plasencia/Instagram.

Además, la ex chica reality afirmó que tiene proyectos en camino y continuará trabajando para cumplir sus metas trazadas. “Estoy tranquila y sigo trabajando porque no he logrado lo que he querido todavía, sigo luchando por eso y lo estoy haciendo sola”, dijo.

Yahaira Plasencia recordó sus inicios en el estrado

Durante la entrevista, la modelo afirmó que siempre ha trabajado y recordó en dónde laboró antes de convertirte en un emblema de la salsa peruana.

Al recordar sus primeros trabajos, Yahaira contó que hizo de todo: “Yo trabajo desde muy chiquita, desde los 9, 10 años en shows infantiles, en circos…como que ya tengo ese afán de siempre estar chamba. He hecho de todo. En los circos, he pasado desde arreglar sillas hasta que me agarraron para bailar y poder cantar”.