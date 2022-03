Verónica Linares reveló cómo fue que terminó con el hueso del brazo izquierdo enyesado

La conductora Verónica Linares, quien lidera el espacio noticioso América noticias, edición matinal ha aparecido en pantalla, las dos últimas semanas, portando un yeso en su brazo izquierdo, producto de una aparatosa caída.

La noticia la dio a conocer el último 22 de febrero por medio de un post en Instagram. Desde entonces, la periodista ha venido recibiendo comentarios de apoyo de sus seguidores, quienes se mostraron bastante consternados por su salud.

¿Cómo fue el accidente de Verónica Linares?

A propósito de ello, Verónica decidió develar detalles de su caída por medio de su canal de YouTube: La Linares, plataforma en la que semana a semana, entrevista a conocidos personajes del mundo de la televisión y la farándula.

En el video que colgó el último 3 de febrero, la comunicadora contó que sufrió una caída mientras corría con el celular en la mano y portando audífonos.

“Dije yo voy a poder con esto, pero hay un desnivel en la vereda, es un atentado en la vida de cualquiera, son dos dedos de desnivel, cualquiera podría matarse, otro error es que tenía el aparato (celular) y tenía audífonos y estaba abstraída de la realidad y no me di cuenta de que me caí hasta que estaba en el piso . Allí me saqué la mugre, me tuve que levantar y hasta sentí náuseas”, relató Linares.

La presentadora mostró además sus placas, revelando que sufrió una fractura en el radio superior, pero su médico le indicó que su hueso estaba pulverizado. Así también, agregó que por suerte su fractura no requirió de una operación.

Verónica Linares aconseja a sus seguidores a ser más precavidos

Tras revelar cómo fue que terminó con el brazo izquierdo enyesado, la mujer de prensa aprovechó para aconsejar a su audiencia no salir a ejercitarse con distractores, como celulares o audífonos.

Asimismo, rememoró que no es la primera caída que tiene en el lugar de los hechos (el parque cerca a su hogar), pues años atrás le ocurrió un episodio similar con su hijo Fabio en brazos.