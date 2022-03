Tula Rodríguez sobre los ex de Flavia Laos: “Estos chicos parecen de calendario”

En la reciente edición de Amor y fuego de hoy, viernes 04 de marzo, Tula Rodríguez dio una opinión sobre las lista de sus exparejas y exsalientes de Flavia Laos, quien colgó un video en TikTok poniéndolos a calificación de su mejor amiga, Kiara Trigoso. Sin revelar la identidad de cada uno, la saliente de Austin Palao puso a evaluación a sus expretendientes.

Los conductores de En boca de todos no perdieron el tiempo y se animaron a comentar el polémico video soltando varios de los nombres que pertenecerían a esa corta pero llamativa lista de la modelo.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre los expretendientes de Flavia Laos?

En esa línea, la conductora de En boca de todos Tula Rodríguez elogió la belleza de los exsalientes y enamorados de la joven influencer.

PUEDES VER: Flavia Laos menciona a su madre el Onlyfans de su hermana y su reacción sorprende en redes

“ ¡Quién como Flavia que tiene para hablar de todos, porque son guapos! ¡Qué tales ex! No todas tenemos la suerte de decir que nuestros ex son tremendos churrazos. Estos chicos parecen de calendarios, todos son guapos ”, dijo entre risas la compañera de conducción de Ricardo Rondón.

Flavia Laos presentó a Austin Palao a su familia

La dupla de figuras públicas ya no se esconden en público. Flavia Laos y Austin Palao han sido captados en diversas actividades amicales y con la familia de la actriz. En tal sentido, la instagramer reveló que presentó al hermano de Said Palao a sus progenitores por la cercanía que representa en su vida.