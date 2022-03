Samuel Suárez respalda a Rodrigo y Gigi por entrevista a Jorge Pozo: “Yo no le veo bajezas”

Samuel Suárez opinó sobre la reciente entrevista exclusiva que hicieron Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, y que fue transmitida en su programa de espectáculos de Willax TV.

Mediante su portal de Instagram, el periodista salió en defensa de los conductores luego de que un seguidor se mostrara indignado por la entrevista. “Samu, sinceramente para mí es una bajeza lo que hizo Peluchín al darle tribuna a ese sujeto...”, fue el mensaje que le enviaron.

Pese a ello, el popular ‘Samu’ consideró que no vio nada de malo: “Yo no le veo bajezas”, mencionó. “Ellas son figuras del espectáculo y él es un personaje clave en los temas periodísticos. No le veo el problema”, agregó.

Gigi Mitre le responde a Magaly Medina

Gigi Mitre, conductora de Amor y fuego, se pronunció durante su último programa sobre las recientes críticas de Magaly Medina a la entrevista que le hicieron a Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel. La compañera de Rodrigo Gonzáles sentenció los comentarios de la ‘Urraca’, pues asegura que sí tiene escrúpulos y eso no se define por el contenido que emite un programa.

“Podemos estar de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero esto es otro tema. Lo más importante para ti era decir: ‘Espero que nadie le dé cabida’. Ella sabía que tenía una promoción de la entrevista (a Jorge Pozo)”, comentó molesta.

Magaly Medina muestra apoyo a Gisela Valcárcel

La ‘Urraca’ comentó sobre la aparición del padre biológico de Ethel Pozo, quien pidió a su hija que le diera una pensión, pese a no haber sido parte de su crianza. Es así que la conductora mostró su apoyo a Valcárcel y dijo sentirse identificada con el caso.