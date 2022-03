Rosángela Espinoza se promociona como creadora de contenido: “Zapatero a sus zapatos”

Rosángela Espinoza compartió una serie de videos sobre ella, sus viajes y actividades en redes sociales con la finalidad de demostrar lo orgullosa que está de sus habilidades para editar videos y todo lo que conlleva ser creadora de contenido.

En ese sentido, afirmó: “Yo edito los videos, uno de mis hobbies favoritos. Activaré mi canal de YouTube lo más pronto. Ya se está armando un buen equipo de marketing digital. Zapatero a sus zapatos”.

La chica reality Rosángela Espinoza está culminando sus estudios en la carrera de Marketing Digital y pretende hacer uso de sus conocimiento técnicos y profesionales. Minutos más tarde, ella publicó un estado con el que intentaba conocer las opiniones de sus seguidores y la razón por la que la disfrutaban de su plataforma, ya que tiene la aceptación de más de cuatro millones de usuarios.

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se pelean en EEG

La influencer Rosángela Espinoza se mostró incómoda por las palabras de Patricio Parodi al escoger a su contrincante para un nuevo enfrentamiento, quien resultó ser Gabriela Herrera.

Asimismo, aseguró que Michelle Soifer “barrió el piso” con la popular ‘Chica selfie’. Ante ello, la bailarina no aguantó y recalcó: “La verdad, Patricio, relájate y tranquilízate”.

Rosángela Espinoza se muestra molesta con Michelle Soifer por sus comentarios

La guerra volvió y esta vez con todo. Luego de que Rosángela Espinoza y Michelle Soifer se volvieran a ver las caras en Esto es guerra, salieron a relucir muchos enfrentamientos por la falta de compatibilidad entre ambos personajes mediáticos.

Después de que la cantante le respondiera de mala manera, la influencer aseveró: “A partir de hoy he decidido que no voy a hacer reality con ella porque no sabe realmente las intenciones que uno tenía. No iba a ir para empujarla, era para poder ayudarla. Me trató mal y yo no estoy para que me traten de esa manera, así que respetos guardan respetos. No quiero desgastar mi energía hablando de personas que no me suman, no voy a permitir que se exprese de mí de esa manera”.