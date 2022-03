“Tú y yo no somos iguales; yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus Billboard de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier”. Residente dice que J Balvin es tan solo un producto comercial, sin contenido, que solo se dedica a mostrar sus prendas caras y hablar del dinero que tiene. La mención de los Billboard tiene que ver con que el colombiano es de los artistas con más apariciones en el primer puesto de esta cartelera que se guía por números de reproducción y no por un jurado que evalúa calidad musical