Ricardo Montaner califica de “despiadado” el nuevo tema de Residente en el que critica a J Balvin

El jueves 3 de enero, se estrenó el BZRP Music Sessions 49 de Residente y Bizarrap, el cual es tendencia mundial por las polémicas letras de la canción, en la que el exintegrante de Calle 13 critica deliberadamente a J Balvin. Esto causó indignación entre varios artistas, siendo uno Ricardo Montaner.

El padre de Evaluna quiso dar su punto de vista en su cuenta de Twitter. “He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre”, escribió en un principio expresando su aflicción al ver la riña entre J Balvin y Residente, que se originó el año pasado cuando el colombiano criticó a los Premios Latin Grammy porque “no respetan” el reggaetón.

“Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón” , así finalizó el mensaje de Ricardo Montaner al escuchar todo lo que realmente piensa René Pérez del cantante de Medellín durante los 8 minutos con 38 segundos que dura el tema.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre", dijo Ricardo Montaner a Residente. Foto: Ricardo Montaner/Twitter

¿Qué le dice Residente a J Balvin en su nuevo tema junto Bizarrap?

El BZRP Music Sessions #49 tuvo como invitado al artista puertorriqueño Residente, quien es conocido por tener una rica labia al componer canciones y no duda en usar su talento para criticar al poder.

En esta ocasión, aprovechó para hacerle llegar sus diferencias a J Balvin, con quien ya lleva un tiempo peleado. Varias de las estrofas del tema van dedicadas al intérprete de “Niño soñador”.

“Usando la salud mental pa’ vender un documental”, “Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan”, “Se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida”, “Por la música yo pongo el corazón al frente”, “Mis Billboard los sostiene la gente”, “Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokemón”, fueron algunas de las controversiales frases de Residente hacia J Balvin.

Asimismo, le reclamó sobre la composición de sus canciones y también lo catalogó de racista. “No se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus f*** canciones” , “Es que este p*** es racista y no lo sabe”.

Residente revela que J Balvin le pidió que no saque la canción junto a Bizarrap

Residente publicó un video en su cuenta de Instagram donde revela que su nuevo tema junto al popular productor musical argentino conocido como ‘El Bizza’ casi no sale a la luz porque J Balvin se enteró de que el dominicano hablaba sobre él en las letras.

“En el tema hablo de muchas cosas que para mi son importantes dentro de la música, y al final le dediqué un par de líneas a un p*** del género urbano. Resulta que el p*** se enteró y desde que se entonces no ha dejado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el tema”, explicó en un comienzo.