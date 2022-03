Faraón Love Shady defiende a J Balvin tras nuevo tema de Residente: “¡No te dejes!”

“Esto lo hago pa’ divertirme, pa’ divertirme, pa’ divertirme”, dice el coro de la nueva colaboración del productor musical Bizarrap junto a Residente; sin embargo, no parece haber divertido a Faraón Love Shady escuchar cómo el ex Calle 13 arremete contra J Balvin, principalmente en el tercer capítulo del tema llamado “El caballero de los espejos”. Frente a la polémica, el artista peruano decidió pronunciarse en defensa del colombiano.

El tema se llama BZRP Music Sessions #49 y dura poco más de ocho minutos. Residente empieza revelando que se encuentra “vigilante” con el género urbano y sus nuevos exponentes, pero rápidamente en sus siguientes estrofas comienza a develarse que le responde a un artista. Más adelante confirmaría que se trata de J Balvin.

“Voy a rebajarme con un bobolón”, “No se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus f*** canciones” , “Es que este p*** es racista y no lo sabe”, “Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan”, fueron algunas de las punzantes frases que René Pérez le dedicó al cantante de Medellín.

Faraón Love Shady se solidariza con J Balvin

El tema musical se estrenó el día de ayer, 3 de marzo, y ya cuenta con más de 15 millones de vistas y más de do millones de ‘me gusta’, ha sido un rotundo éxito donde los usuarios se muestran a favor de Residente. Sin embargo, varios artistas como Ricardo Montaner y Faraón Love Shady quedaron disgustados y no dudaron en mostrar su apoyo a J Balvin.

“Balvin no te dejes (...) Si él pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Lest’s go” , escribió Faraón en su historia de Instagram. Como se recuerda, el intérprete de “In da Guetto” se refirió al artista arequipeño durante una de sus transmisiones en vivo por TikTok.

Faraón Love Shady pidió a J Balvin que se pronuncie tras el nuevo tema de Residente. Foto: Faraón Love Shady/Instagram

“¿Qué pienso de Faraón Love Shady? Me parece que es una persona que representa a su país, a su manera y a su estilo, cada quien con la forma de hacer las cosas”, dijo J Balvin. Con esta respuesta Faraón se sintió halagado y le respondió con cariño en sus redes sociales: “Mi causa J Balvin hablo de mí y sabe que yo, Faraón Love Shady, represento a Perú y tengo mucho talento en la música”.

El inicio de la riña entre Residente y J Balvin

El lío entre ambos artistas inició cuando J Balvin criticó los Premios Latin Grammy del 2021, evento en el que se rindió homenaje a Rubén Blades, porque consideró que “no respetan” al reguetón.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado, para que no vengan que estoy dolido)”, fue el comentario de Balvin.

Residente quedó indignado con sus declaraciones y dio una dura respuesta. “Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”, dijo en un comienzo.