Paulo Londra publicó un controversial tuit recientemente, del que se especula que iría dirigido a su exnovia y madre de sus dos hijas, Rocío Moreno, quien desde hace un tiempo viene reclamando una pensión para el cuidado de las pequeñas. El mensaje fue respondido por Lyna Bekkiche, quien lo denunció en el 2019 por haberla instado a abortar.

“Es simple, más dinero, más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas” , escribió el intérprete de “Cuando te besé” el 1 de marzo. La joven española no tardó en responder y citó el tuit del cordobés para enfrentarlo de forma pública: “Siempre poniendo argumentos y excusas por lo que hacen los demás cuando eso solo es una causa de tu comportamiento inmaduro y mediocre. No cambias”.

Paulo Londra remeció las redes con este tuit. Foto: Paulo Londra/Twitter

¿Cuál es la relación de Lyna Bekkiche con Paulo Londra?

En enero del 2020 la joven española Lyna Bekkiche reveló a la prensa que había quedado embarazada del rapero Paulo Londra pero que no había recibido el apoyo que esperaba, sino que fue presionada a abortar.

En una entrevista con Intrusos emitido por América TV, contó cómo se conocieron. “Nos conocimos a través de quien era su fotógrafo. Estaban Paulo (Londra), sus amigos, su manager... Fue en octubre de 2019, en la semana de un concierto que dio en Madrid. Yo tuve intimidad con él la noche antes de irme. Yo iba a viajar, entonces como que me fui a preparar y su amigo Piero me dijo: ‘Vete a una habitación a cambiarte’. Y yo entré en la primera que vi y resultó que era de Paulo, pero él no estaba. Yo no sabía que era su cuarto. Cuando salí de la ducha, él entró. Me dijo que se iba a dormir y yo me fui a despedir de él, ahí fue cuando pasó todo”, contó al programa Intrusos.

Sin embargo, aseguró que fue algo de una sola noche y no volvieron a verse ni hablar. Dos semanas después, Lyna se dio cuenta de que estaba embarazada. “Estaba con mi mejor amiga y le dije: ‘Oye, no me vino la regla’. Ahí me acordé y no pensé que estaría embarazada. Era como la última opción. Fui a hacerme el test y dio positivo”, agregó.

La respuesta de Paulo Londra y su entorno

Lyna Bekkiche dijo que su primera reacción fue contactar a uno de los mejores amigos del rapero, Piero Graziani. “El estaba como enamorado de una amiga mía, que también estaba en la casa en la que nos conocimos con Paulo. Así que le hablé a ella y le dije: ‘Necesito el número de Piero’. Era la única persona con la que podía hablar porque Paulo no me iba a contestar. Hablé con él y me dijo que no se lo iba a decir a Paulo ahora porque eran los Latin Grammy, que esperaría a que volvieran a Argentina. Cuando volvieron, me llamaron los dos”, relató.

Finalmente, pudo conversar con Paulo Londra. “Me mandaba dinero para abortar. Pero ni siquiera me preguntó cómo estaba yo, ni cuál era mi decisión, ni lo que yo quería. Le dije que ya habían pasado semanas y que me había imaginado el bebé. Yo había decidido tenerlo. Ahí colgaron y una hora después me dijo Piero que ya venía para España”, expresó.

El entorno de Paulo Londra la presionó a interrumpir su embarazo

Días después, Piero Graziani viajó a Madrid para encontrarse con Lyna Bekkiche. “En ningún momento me habló del bebé ni de Paulo. Me preguntaba por mí, intentando ver mis debilidades para manipularme. Hasta que los siguientes días le dije: ‘Tú viniste por algo, dime por qué viniste. Estás aquí y no estás haciendo nada’. Cuando lo presioné por el tema, empezó a decirme que debía ir a una clínica para revisarme. Y ahí me dijo que debería ir a un centro de aborto para ver las opciones que había y todo eso” , dijo.

Luego, aseguró que ella si quería tener al bebé, pero no por temas de conveniencia o por dinero. “Yo le dije que no quería abortar. Y él insistía mucho. Entonces yo le dije que podíamos hacer un papel, un contrato, que dijera que Paulo Londra no es el padre. Porque ellos pensaban que yo quería el bebé porque Paulo es Paulo Londra”, comentó.

"El nunca habló conmigo de lo que pasaba", Lyna Bekkiche contó su historia al programa Intrusos. Foto: Intrusos/YouTube

Sin embargo, al final sí llegó a realizarse el aborto el 27 de noviembre de 2019, meses más tarde reveló la noticia a la prensa. Asimismo, dijo que la intervención quirúrgica fue pagada por Piero, pero considera que el dinero fue del mismo cantante.

Con el pasar de los días, el entorno de Paulo Londra fue bloqueando a Lyna de todas sus redes sociales para cortar cualquier tipo de comunicación, y a partir de ello es que decidió contar su historia.