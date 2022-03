Pablo Milanés: “La libertad no se hará con tiros, sino con flores”

Zaragoza.

Con 79 años recién cumplidos, en plena gira por España y con varios proyectos en proceso, el trovero cubano Pablo Milanés confía en que la libertad, a la que tanto ha cantado, llegará; y no lo hará con tiros, sino con flores.

El cantautor, guitarrista y compositor iluminará sus conciertos con sus Días de luz, con nuevas composiciones y el repertorio que le ha acercado al público durante más de seis décadas.

¿Por qué escogió Días de luz para su gira?

Fue cuando empezó la pandemia y hasta ahora llevo dos años pensando que vamos a disfrutar de esos días de luz que nos dejarán como resumen todo esto. No pensaba que me iban a hacer quedar mal las transnacionales, los gobiernos, los partidos, etcétera, etcétera; y que no iban a contar con el ser humano en absoluto. Pero bueno, no acaban de terminar. Y aquí estamos esperando y esperando, y todavía cantando Días de luz.

Canciones como ‘Yo pisaré las calles nuevamente’ o ‘Yolanda’ son himnos para varias generaciones. ¿Qué siente cuando las canta ante el público?

Eso decía el escritor (Manuel Vázquez) Montalbán cuando hizo una crónica para el periódico El País. Y que a un artista —pintor, poeta, escritor— le bastaba una sola obra para que le recordaran. Esa crónica me llenó de orgullo porque es cierto que una sola obra te enaltece para toda la vida. Lo que siento ya es el summum del placer y de ver el resultado que tiene tu obra, que en realidad los sentimientos que tú estás expresando o lanzando al público son acogidos con el mismo fervor con el que tú se los das. Es cierto que se produce un duende entre el público y tú cuando hay comunicación emocional. Y eso es hermosísimo; eso no tiene precio.

‘Días de luz’ pone en escena un formato musical íntimo, ¿cómo se consigue?

Esta vez escogí a dos amigos míos. Cari Varona, una mujer muy joven que toca fabulosamente el chelo, y Miguelito, Miguel Núñez, quien está trabajando desde hace muchos años conmigo en el piano y es un maestro de ese instrumento. Yo algunas veces acompaño también con la guitarra. Pero es un trío que en ocasiones recuerda a un concierto de cámara, aunque sea más pequeño. Es hermoso; yo creo que el público no debería perdérselo. Ves un Pablo distinto, una orquesta distinta e inclusive son canciones distintas, porque para este formato he escogido otro tipo de canción.

Milanés asegura que sus presentaciones se asemejan a un concierto de cámara íntimo. Foto: Instagram @pablo_milanes_oficial

El deseo del pueblo

En una de sus canciones dice que cuando la libertad crece por encima de los árboles, sabemos que no va a sobrevivir. ¿Podremos llegar a verla siempre viva?