Mario Irivarren asegura no sentirse ‘serruchado’ por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Mario Irivarren reapareció para contarlo todo. Tras un largo tiempo alejado de la televisión, el exchico reality ofreció una breve entrevista en Magaly TV, la firme, este 3 de marzo. Allí, brindó declaraciones en torno a su ausencia en Esto es guerra, pues, como era evidente en el estreno de la temporada, no fue presentado.

La actual pareja de Vania Bludau también fue consultado sobre sus relacione anteriores. Una de las preguntas fue sobre si se sintió “ serruchado ” por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán como muchos medios dejaron entrever.

PUEDES VER: El día que Alondra García Miró gritó su amor por Paolo Guerrero frente a su ex Mario Irivarren

Esto es guerra no llamó a Mario Irivarren. Foto: Mario Irivarren/Instagram

¿Por qué el calificativo a Mario Irivarren?

Para contextualizar la interrogante, el modelo estuvo hace unos años con Alondra García. Apenas terminaron, ella oficializó su relación con el delantero y goleador de la selección peruana.

Pasó lo mismo con Ivana Yturbe. Ellos tuvieron una breve relación de meses y, al ponerle fin, ella fue vinculada con el futbolista Jefferson Farfán.

“No”, fue la tajante respuesta de Mario Irivarren. “Cualquier cuestión que involucre temas personales, yo me las reservo para mí”, agregó el personaje de la televisión.

“Lo único que te digo que, actualmente y en general, en ningún momento (le afectó)... Todo bien con Paolo y Jefferson ”, aclaró el excombatiente.

PUEDES VER: Mario Irivarren asegura que no formará parte de la nueva temporada de EEG 10 años

Mario Irivarren e Ivana Yturbe cuando eran pareja. Foto: redes sociales

Responde sobre ausencia en EEG

En otro momento, explicó la razón por la que no fue convocado a la nueva temporada de Esto es guerra. Irivarren mencionó que nadie se comunicó con él y, en ese sentido, no habría razón de que entre al reality.

“ ¿Por qué no me llamaron? No sé, no he conversado en ningún momento con nadie de producción . Y tampoco he preguntado sinceramente”, acotó.

El joven está enfocado en su negocio de ropa en Gamarra, emprendimiento que le genera ingresos suficientes para subsistir. Continúa ejercitándose haciendo surf y no descartó en reaparecer en el programa de América Tv, en caso se lo propongan.