Magaly sobre polémica entre Juan Víctor y Andrea San Martín: “Tienen demasiados resentimientos”

Magaly Medina habló en su programa del 3 de marzo sobre el reciente enfrentamiento entre Andrea San Martín y su expareja Juan Víctor Sánchez por la tenencia de su hija. La conductora recibió al expiloto en su set para que dé su versión de lo difundido por su madre.

Sin embargo, luego de escuchar su descargo, la conductora no se mostró de acuerdo con la posición que están tomando ambas partes y les aconsejó que traten de llevar ‘la fiesta en paz’ por el bienestar de su menor hija.

“¡Dios mío! ustedes se revisan hasta las redes sociales, el like que le dan, que no le dan. Qué tal resentimiento que tienen cuando la integridad de una niña, su salud mental está en juego” , sentenció Magaly.

Pero su opinión no terminó ahí, pues también añadió lo siguiente: “La verdad es que ustedes deberían encontrar una fórmula para no estarse fijando que las madres, que terceros se metan y decidir ustedes el bien de su hija. Parece que los dos tienen demasiados resentimientos y esta niña va a crecer como una especie de trofeo que dos padres se intentan quitar” , señaló.

Madre de Juan Víctor revela audios perjudiciales para Andrea San Martín

Las peleas entre Andrea San Martín y Juan Víctor no se detienen. Ahora, la madre del exaviador, Alicia Sánchez, difundió unos audios y videos mediante su cuenta de Instagram para desacreditar a la exchica reality por exponer a sus hijas al drogarse y poner los utensilios para ellos cerca de las niñas.

“Toda mi tarde me la he pasado fresh. He descubierto que tengo que fumar para estar tranquila” se escucha primero en el audio, a lo que la madre de Juan Víctor pregunta si a ‘fumar’ se refiere a marihuana. “Sí, pues, el pucho no me pondría así fresh”, contestó la modelo.

Andrea San Martín no dejó que novia de Juan Víctor vea a su hija

Juan Víctor continúa en una batalla legal con Andrea San Martín por los derechos para su hija, a quien no puede visitar fuera del hogar de la madre y fuera del horario que ella lo permita. No obstante, en esta ocasión el problema fue que la novia del extripulante de cabina fue prohibida de entrar a la casa de Andrea a ver a su hija.

“Le agradezco a mi hermana porque tuvo que pedir que pueda ir mi papá... y a mi novia que es mi familia, se le negó el acceso... si esto no te agrada... qué hacemos aquí?!”, comentó molesto en redes sociales.