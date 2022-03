Karol G y la vez en que la “Bichota” sufrió una aparatosa caída en concierto

La cantante Karol G anunció que visitará Perú el próximo 4 de junio como parte del Bichota Tour, gira que tendrá en Latinoamérica. A propósito de ello, varios han recordado con preocupación el día que sufrió una caída en el escenario. Esto sucedió en noviembre del 2021, cuando estaba cantando “Ahora me llama” en plena presentación en Miami, Estados Unidos.

Carolina Giraldo, que es su nombre verdadero, es ya una exponente del reguetón en el mundo. Sus conciertos son habitualmente multitudinarios, como el que tuvo el pasado viernes 27 de noviembre del 2021 en el FTX Arena, de Miami. En este duro episodio de su carrera, la artista estaba mostrando un buen desenvolvimientoante su público sin imaginar que en una de las canciones sufriría un infortunio.

Antes de la caída, la puertorriqueña se encontraba en la parte alta del estrado, casi diez escalones por encima de la plataforma. En ese momento, estaba cantando su famoso tema “Ahora me llama”. Cuando decidió descender lentamente, pisó en falso y, con micrófono en mano, cayó con fuerza hasta la base. El sonido de los golpes no solo preocuparon a sus seguidores, sino también a sus bailarinas, que inmediatamente se acercaron a socorrerla.

Mientras Karol G se quedó recostada sobre el piso del escenario, tratando de superar los estragos del impacto, en todo el estadio había mucha incertidumbre. Para aplacar este panorama y animar a la artista, los fans empezaron a entonar varias veces su nombre: “Karol G, Karol G”. Solo unos segundos después, levantó la cabeza, hizo un ademán como de que ya había superado el dolor y siguió cantando.

Después de este show, se habló bastante sobre la supuesta evidencia de que la cantante realizaba playback. A través de las redes sociales, no solo mostró los moretones y heridas que le quedaron por el accidente, sino que también contó que tras la caída había pensado lo peor. “Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla... me duele todo. Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, expresó.