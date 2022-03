El día que una broma pesada a Karol G en programa venezolano terminó mal

Karol G se ha convertido en un referente del género urbano tras sus éxitos musicales como “Tusa”, “Bichota”, “Ay dios mío” y más. Sin embargo, antes de alcanzar la fama, la cantante se presentó en varios programas de televisión para dar a conocer sus temas. En una ocasión, llegó a Venezuela, donde fue víctima de una broma pesada que casi termina en una pelea detrás de cámaras.

Todo comenzó cuando la producción de ¡Qué locura! le indicó a Karol G que el juego consistía en responder unas preguntas sobre cultura general, de esa forma podía llevarse los premios. El hecho ocurrió hace casi diez años, cuando ella aún no eran tan popular en la industria musical.

Le tocó competir contra la actriz venezolana Ivette Domínguez, quien junto a su compañero la superó en puntos. La artista colombiana exigió al productor que el juego sea más justo, pero no le hizo caso. “ Las preguntas que le hacen a ellos, a mi parecer, son muy fáciles ”, le dijo.

Fue en ese preciso instante en que Ivette Domínguez le aclaró: “ Yo ni siquiera sé quien eres tú. Ahora no hay gente tonta, mamita ”. La popular ‘Bichota’ le respondió de manera tranquila: “No estamos en un concurso de cuál es más conocido. Con todo respeto, yo tampoco te conozco”

Productor de TV indignó a Karol G

Luego, el productor le recomendó a Karol G que mejor no hubiera aceptado la invitación, pues solo demostraba que sabe cantar y nada más. Este comentario desató la indignación de la intérprete.

“El sistema es nuestro y tú pones tus conocimiento. Este es un programa de concurso, o sea, de preguntas y respuestas. Si tú no sabes, o ponle tú: a mí me invitan a un programa de preguntas y respuestas y yo no sé, sé que no tengo capacidad , yo le digo: ‘No, yo no voy, porque yo lo que sé es cantar. Yo no sé más nada’ , y no venga a echarle la culpa a los demás”, fueron las palabras del comunicador.

Karol G e Ivette Domínguez casi se van a las manos

La cantante señaló a quienes la habían ofendido y decidió retirarse del programa. Ivette Domínguez se le acercó para enfurecerla más, por lo que perdió el control y reaccionó tirándole un vaso de agua en la cara. Casi se van a las manos, pero fueron separadas por el personal.