Karol G antes y después: ¿cómo evolucionó la autora de “Bichota” a lo largo de su carrera?

Le canta al feminismo. Karol G se encuentra en la cima de su carrera, por la que no ha dejado de trabajar desde hace más de una década. En recientes entrevistas aseguró que sus canciones buscan empoderar a las mujeres, ya que, como se sabe, la industria de la música urbana solía ser un círculo cerrado masculino, pero artistas como ella y antecesoras como Ivy Queen han logrado abrirles las puertas poco a poco a nuevos talentos.

“Cuando empecé a hacer música urbana estaba convencida de que como no había ninguna mujer iba a ser súper fácil, y luego entendí por qué no había nadie. Pero ahí tengo que darle todo el crédito a mi papá, que siempre me metió en la cabeza que como te vale se te regresa. Si te va a valer 100 millones de veces, cuando lo consigas se te va a devolver 100 millones de veces más”, recordó sus inicios en una entrevista para Los Ángeles Times.

Karol G: su inicio en la música y como youtuber

Su nombre es Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, el cual es una fusión de la primera letra de su apellido y su apodo. Nació en Medellín, Colombia, en 1991. Tiene tres hermanas: Jessica, Verónica y Katherin Giraldo.

Karol G descubrió su amor por la música a los 5 años. Foto: Difusión

La cantante de 31 años descubrió su pasión por la música a muy temprana edad, específicamente a los 5 años. Empezó a tomar cursos artísticos junto con su hermana Jessica; fue a partir de ese momento que se dio cuenta de que lo suyo era cantar y componer.

“De mis hijos, Karol fue la que más se inclinó por la música. A sus cinco años hacía los coros del grupo Pimpinela para mis shows. Vi su talento y lo que yo no pude tener de apoyo familiar y económico se lo brindé, así como seguir la carrera junto a ella”, comentó su papá, Guillermo Girarlo, en una entrevista para la revista 15 Minutos.

Karol G participó en el reality Factor Xs cuando en 2006. Foto: difusión

Su primer contacto con la industria musical fue cuando participó en el reality show Factor Xs en el 2006. A pesar de no haber ganado, sí logró ganar reconocimiento y fue contactada por Flamingo Récords Colombia, lo que la llevó a firmar un contrato discográfico por un año. A partir de ese momento nació Karol G.

En ese tiempo lanzó su primer sencillo, titulado “En la playa”. También incursionó como youtuber en el 2010, espacio donde empezó a producir videos caseros cantando covers de canciones exitosas en inglés como “Try sleeping with a broken heart”, “Killing me softly” y “Can’t take my eyes off of you”.

En su cuenta llamada CaritoGcol cuenta con tres videos que aún siguen disponibles. Demuestra que a sus 19 años ya contaba con desenvolvimiento escénico, prefería mostrarse con poco maquillaje, y se le podía ver el tono natural de su cabello. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad luce diferente, lo que sí se mantiene es la misma entrega y fuerza que pone al cantar, aparte del talento que la llevó a la fama.

Ser corista en el equipo de Reykon impulsó su carrera a pasos agigantados

En el 2012 empezó a trabajar como corista de Reykon, artista urbano que en esa época era uno de los mayores exponentes en Colombia. Luego, ambos lanzaron el tema “301″ en el mismo año, el cual fue un éxito que la llevó a presentarse incluso dentro de la novela Pobres Rico, de la cadena RCN.

A partir de esta experiencia, Karol G empezó a sonar en radios y canales televisivos, con lo cual logró que su nombre suena en otros países, como Ecuador y Estados Unidos. Más adelante grabó junto con Nicky Jam los temas “Bajo control” y “Amor de dos”.

En 2015 empezó a ver los frutos de su esfuerzo, pues sus canciones empezaron a alcanzar el top en Colombia e incluso tuvo una nominación a los Premios Heat Latin Music Awards en 2016. Al año siguiente, grabó “Ahora me llama” junto con Bad Bunny, quien en esa época también estaba en proceso de consolidar su carrera. Con ese tema alcanzó el puesto 10 en la lista Billboard Hot Latin Songs y aquel fue considerado como una de las mejores canciones latinas del 2017.

Así es como empezó a viajar por diferentes países, visitando programas de entretenimiento para darse a conocer e invitar al público a sus conciertos, como cuando vino a Perú en 2018 y fue al extinto reality Combate a cantar “Mi cama”, previo a su concierto en una discoteca de Miraflores.

Karol G en la actualidad: un símbolo de empoderamiento femenino

La joven paisa Karol G cuenta con varios logros a lo largo de su trayectoria, como el premio Grammy Latino a mejor artista nuevo en 2018. El tema “Tusa”, compuesto con Nicki Minaj, logró convertirse en la tercera canción más premiada en la historia de la música, e incluso logró destronar al mismísimo Michael Jackson. Además, ha conquistado más de una decena de veces los Premios Juventud.

"Tusa", la canción de Karol G fue lanzada el 7 de noviembre del 2019. Foto: captura/YouTube

Por otro lado, es una de las mayores influyentes en la música urbana, pues sus millones de fans conectan con sus canciones y las convierten en sus himnos. Algunas de ellas son “Bichota”, “Mamiii” y “200 copas”, con las que arrasa en plataformas de streaming.

“Quiero mostrar a una mujer fuerte, segura de sí misma y que no se deja intimidar (…). En mis letras puedo contar muchas cosas, incluso historias de amor enloquecido por un hombre, pero al final siempre dando la visión de una mujer determinada y con criterio”, reveló para el diario español ABC.

Asimismo, Karol G contó cómo cambió el rumbo de la canción “Ahora me llama” con Bad Bunny. “Cuando él me mandó sus frases para su parte de la canción y leí el verso ‘tengo una colombiana y se lo m*** entero’, yo escribí otras frases para responder diciéndole algo así como ‘mira, no me llames, que estoy tranquila estando sola’, haciéndome respetar”, agregó.

Karol G viene a Perú

La popular Bichota regresará al país este sábado 4 de junio en la Arena 1 Costa Verde como parte de su gira Bichota Tour Reloaded. El furor por ver a la intérprete de “A ella” ha logrado que se agoten todas las entradas tanto en la preventa como en venta regular.

Confirman sold out de preventa de entradas a concierto de Karol G. Foto: Veltrac Music/Facebook

Otros de los países que visitará en su tour son Chile, Ecuador, México, Costa Rica, El Salvador, Argentina y Panamá.