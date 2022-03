Juan Víctor Sánchez pensó en llevarse a su hija: “En ese momento de desesperación lo he pensado”

Juan Víctor Sánchez no la está pasando nada bien y así lo dejó ver al presentarse en el set de Amor y fuego para contar en qué consistía uno de los procesos legales que tuvo con Andrea San Martín, pero llegó a su fin sin ningún percance.

Al ser consultado por Gigi Mitre y Rodrigo González sobre cómo ha sobrellevado toda esta situación, el emprendedor aseguró que no ha sido nada fácil y ha pensado en cosas que nunca antes se le habían cruzado por la mente.

“No puedo ver a mi hija. En esta desesperación no voy a actuar de manera violenta, no voy a esperar afuera del colegio de mi hija y la voy a arrebatar para que luego digan ‘oh, ha secuestrado a mi hija’”, expresó.

Sin embargo, al ser consultado sobre si pensó en llevarse a su hija por su cuenta, señaló a Rodrigo González y Gigi Mitre: “Es cierto, pero cuántos papás en ese momento de desesperación quisieran hacerlo; o sea, lo he pensado, créeme que lo he pensado. Alguna vez he pasado cerca de la casa y he dicho ‘pucha, voy a esperar a ver si mi hija por ahí sale, converso con ella’, y no necesariamente de manera violenta, sino ‘mi amor, vamos’. Es mi hija”.

Rodrigo González critica la postura de Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín

Ante la visita de Juan Víctor Sánchez al programa Amor y fuego, el conductor Rodrigo González no dudó en mostrar su postura sobre el tema y, por ello, estuvo muy incómodo al revelar que no entendía a ninguna de las dos partes.

Es así que el presentador de televisión aconsejó al emprendedor y a Andrea San Martín conversar por la buena para llegar a un buen acuerdo. “No sé cómo pagarán sus abogados, pero, en verdad, están en un plan de nunca acabar, cuando ese dinero puede ir para la niña”, opinó.

Mamá de Andrea San Martín admitió que su hija le prohibió ver a sus nietas

La madre de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, no perdona que la expareja de su hijo no le permita ver a la hija de su primogénito fuera de su casa desde hace varias semanas. Por ello, publicó la última conversación que tuvo con la mamá de Andrea San Martín, Dora Pilares.

Madre de Andrea San Martín preocupada porque no le dejan ver a sus nietas. Foto: captura Alicia Díaz/Instagram

En ella, la progenitora de la ex chica reality aseguró: “Siempre fue rebelde y luchamos por ello, pero siempre estuvimos a su lado y sobrellevamos. Negarnos a mis bebés, eso es demasiado”.