Juan Víctor quiere la tenencia compartida con Andrea San Martín: “Teníamos un acuerdo que se vulneró”

Juan Víctor se presentó en el programa Magaly TV, la firme para dar detalles sobre el caso legal que lleva con Andrea San Martín. El joven empresario reveló que la denuncia por maltrato a su hija fue archivada. Ahora, busca tener la tenencia compartida con la conductora. Además, contó cómo fue que empezó el conflicto con ella, pues antes mantenían una buena relación de padres.

La respuesta de Juan Víctor

“¿Quieres que la sancionen a ella, le quiten la tenencia y te la den a ti?”, le preguntó Magaly Medina. Él afirmó que tenían un acuerdo, pero no se respetó por culpa de Andrea San Martín.

“Eso no es lo que yo quiero, yo quiero tener la tenencia compartida con ella. Teníamos un acuerdo que simplemente se vulneró . Después de dos meses de tener las medidas de protección, me dice: ‘No cholito, ahí nomás, tú no puedes ver a nuestra hija’”, dijo Juan Víctor.

“Lo que yo quiero es que, después de las cosas que han salido anoche (su presunto consumo de drogas), ella actúe como pregona ser”, agregó.

La conductora salió en defensa de Andrea San Martín y le recordó la vez en que ella temía perder a su hija porque él quería llevarla a Estados Unidos.

“No puedo llevarme a mi hija sin una autorización de ella. (…) Jamás haría eso. Yo no podría hacer algo de lo que yo me jacto que jamás haría. Si yo le pido a ella que no haga esto, yo jamás haría esto con ella”, sostuvo.

Reveló en qué momento se rompió la relación entre ellos. “ Cuando presento a mi novia a mi hija, se rompe todo ”, señaló Juan Víctor.

Magaly Medina aconseja a Juan Víctor

Magaly Medina hizo un pedido a Juan Víctor por el bienestar de su hija con Andrea San Martín. Opinó que existen muchos resentimientos entre ellos que les impiden tener una buena relación.

“La verdad es que ustedes deberían encontrar una fórmula para no estarse fijando que las madres, que terceros se metan y decidir ustedes el bien de su hija. Parece que los dos tienen demasiados resentimientos y esta niña va a crecer como una especie de trofeo que dos padres se intentan quitar”, expresó la presentadora de ATV.