Jorge Pozo revela que fue agredido por Javier Carmona al reencontrarse con Gisela Valcárcel

Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo, reapareció luego de 30 años para pedirle dinero a su hija tras ser diagnosticado con un tumor. El hombre de 66 años se presentó este 3 de marzo en Amor y fuego para contar por qué abandonó a la conductora cuando era niña y rememorar anécdotas con Gisela Valcárcel.

Según contó, se alejó para buscar oportunidades fuera del país. Tras varios años, volvió a Perú e intentó buscar a la madre de su hija. En la entrevista, reveló que Javier Carmona, en ese entonces pareja de la conocida ‘Reina de la tele’, interrumpió dicho encuentro.

Jorge Pozo se rehusó en buscar a su hija cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Foto: captura/Willax

Jorge Pozo explica por qué se reencontró con Gisela Valcárcel

En el relato, mencionó que la última vez que habló con ella fue hace 15 años, tras enterarse de que Beto Ortiz iba a hablar de su identidad.

“Me pasaron el talán de que me dejaban mal parado, yo la llamé (a Gisela) y con ella conversé personalmente, conversamos muy bien. Ella mandó a editar esa parte del reportaje. Yo le dije: ‘Por favor, yo tengo familia, amistades, no soy persona pública y no tengo por qué seguir pagando este exitoso tuyo’”, relató.

Jorge Pozo narró que fue a ver a la conductora de Reinas del show y mantuvieron una conversación. “Nos reímos y conversamos un ratito en su carro. Se perturbó la conversación porque llegó en ese momento su marido, que era Javier Carmona, y de manera grosera, atrevida, me abrió la puerta, me sacó, me agarró de acá (la camisa) y dijo ‘¡sal de acá!’”, reveló.

¿Quién es Jorge Pozo?

El hombre que ha aparecido recientemente en los medios mantuvo una relación con Gisela Valcárcel hace muchos años. Fruto de esto, nació Ethel Pozo, un 15 de diciembre de 1980.

Valcárcel tenía 17 años y Jorge Pozo era mayor de edad. Tras enterarse de que estaba embarazada, la abandonó, por lo que la figura de América TV, según dijo en una ocasión anterior, tuvo que criar y mantener sola a su pequeña.