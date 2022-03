Flavia Laos se pronuncia luego de presentar a Austin Palao a su familia

Flavia Laos ya no esconde sus sentimientos por Austin Palao, ya que hace unas semanas atrás fueron captados en situaciones cariñosas. Ahora, los exchicos realities se lucen juntos en actividades con las amistades y familiares de la actriz e incluso reveló que decidió presentarlo a sus padres porque se ha vuelto en una persona importante en su vida.

“Es un gran chico, olvídate, mi hermana lo ama, mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora, te lo juro ... La verdad que sí, su familia súper bella, la he pasado muy bonito. Austin hoy en día es una persona muy importante en mi vida y por qué no presentárselo a mi familia , porque es una persona que me hace bien, me hace feliz”, reveló para Amor y fuego.

Asimismo, la modelo detalló que la pasa muy bien las veces que se reúne con el también cantante y dejó entrever que se encuentra en la mejor etapa del supuesto romance. “Ay, pero lo que se ve no se pregunta”, dijo en medio de sonrisas frente a la reportera, quien le consultó por las constantes visitas de Palao.

Modelo llama “mi amor” a exchico reality

Los personajes públicos han demostrado que tienen una gran amistad; sin embargo, sus seguidores han especulado que entre ellos existiría una relación sentimental. En esta ocasión, Flavia Laos llamó la atención al referirse a Austin Palao con romántico apodo cuando era entrevistado en el canal de YouTube de Kiara Trigoso. Durante la conversación, el cantante aseguró que prefiere quedarse en casa antes que salir con amigos. De inmediato, a la actriz se le escucha decir: “Di la verdad, mi amor”, expresó.

Flavia Laos y Austin Palao protagonizan curioso video

Los influencers siguen alimentando los rumores de un posible romance, ya que cada vez se muestran más unidos que nunca y prueba de ello fue el reciente video de TikTok protagonizado por ambos. En la grabación se ve a Flavia Laos y Austin Palao realizar un divertido reto para poner a prueba su nivel de conexión. El juego consistía en mostrar cada cierto tiempo un número con los dedos de sus manos. A más coincidencias, más conexión entre ellos. En total, acertaron tres veces de los cuatro intentos.