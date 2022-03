Fabio Agostini descarta acercamiento con Jossmery Toledo tras coquetearle en televisión

Cero romances. Fabio Agostini dejó en claro que no busca un vínculo sentimental con Jossmery Toledo luego de que a ambos se les viera coquetear delante de las cámaras de América espectáculos. El ‘Galáctico’ habló con el programa de Ethel Pozo, donde evidenció que solo es una persona simpática con las compañeras de Esto es guerra.

“Que sea simpático no quiere decir que yo esté detrás de ella . Vamos a dejar en claro que yo la bloquee hace mucho tiempo del WhatsApp, por algo fue”, explicó. “Pregúntale a ella, ¿qué es lo que le pasa? A mí no me pasa nada. Yo solo vengo, la saludo y chau” , añadió el español.

Asimismo, se le consultó sobre el cambio de look de la influencer; sin embargo, el modelo minimizó la presencia de la chica reality en Esto es guerra. “No la he visto en ningún momento. Es una chica que pasa desapercibida” , señaló.

‘Galáctico’ alienta a influencer en Esto es guerra

En el programa de Esto es guerra del jueves 3 de marzo, el español sorprendió a todos en el set al acercarse a Jossmery Toledo para alentarla en la culminación de uno de los retos del reality. La expolicía tuvo que cumplir con uno de los circuitos que constaba de cruzar por unas llantas y se le presentaron algunos inconvenientes. Ante ello, Fabio Agostini se acerca a su compañera dándole ánimos alzando los brazos e indicándole qué debe hacer para terminar con éxito el juego.

Fabio Agostini critica presencia de Ignacio Baladán en EEG

La presentación de los integrantes de Esto es guerra 10 años generó diversas reacciones entre los participantes, pues Fabio Agostini se mostró incómodo al ver a Ignacio Baladán en el set. “Dijo el primer día que iba a destacar y todavía no ha aparecido en pantalla”, aseveró. “Estás cobrando sin hacer nada. Ya es hora de empezar a trabajar. ¡Venga ya!”, arremetió contra el uruguayo. Asimismo, prometió eliminar al pastelero del programa de competencia.