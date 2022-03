Ethel Pozo habría enviado indirecta a su padre Jorge Pozo tras pedido de manutención

Ethel Pozo ha dejado entrever que las declaraciones de Jorge Pozo en Amor y fuego no le han afectado, ya que hace unos días publicó en sus redes sociales el tiempo compartido junto a sus dos hijas. Esta vez, la conductora expresó un mensaje de empoderamiento, el cual habría sido una fuerte indirecta para su progenitor.

Todo se dio cuando la presentadora de televisión participaba junto a sus compañeros de América hoy en un juego en el que, si perdían, debían cumplir un castigo. En un momento, la hija de Gisela Valcárcel perdió y tuvo que ingerir una bebida preparada por Janet Barboza, quien mezcló diferentes ingredientes.

Antes del reto, la popular ‘Rulitos’ pidió que Yaco Eskenazi asuma el lugar de Ethel. Sin embargo, la comunicadora sorprendió a todos con un contundente mensaje y terminó siendo aplaudida. “Yo lo tomo (el jugo). En la vida ningún hombre me va a venir a salvar a mí” , mencionó.

Conductora no dará manutención a Jorge Pozo

La presentadora del magazine de América TV se pronunció luego del pedido de manutención realizado por su padre a nivel nacional. “Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las 6.00 a. m. todos los días (para trabajar) y lo hago desde los 18 años”, explicó. “Según ley, creo que corresponde a los cónyuges (manutención). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y, si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado”, agregó en entrevista con El Comercio.

Ethel Pozo no está dispuesta a ayudar económicamente a Jorge Pozo. Foto: composición Ethel Pozo/Instagram/captura de Willax TV

Ethel Pozo agradecida con el apoyo de Magaly Medina

Luego de que Magaly Medina se negara en entrevistar a Jorge Pozo y expresara su respeto por Gisela Valcárcel por haber criado sola a su hija, Ethel Pozo agradeció la solidaridad de la periodista con su madre. “Una vez más, le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre porque es una historia de ella, quien me crío sola. En mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha”, señaló para Trome.

Ethel Pozo se pronunció sobre las declaraciones de Magaly Medina. Foto: GLR / Instagram

¿Jorge Pozo amenazó a Gisela Valcárcel y Ethel?

Luego que Jorge Pozo aseguró que no pidió que Magaly Medina lo entreviste, la conductora de Magaly TV, la firme compartió los audios con el personaje, quien además arremete contra su hija Ethel Pozo y Gisela Valcárcel.

“Todos los días los voy a jo***, hasta en el Ecuador los voy a jod*** (...) La verdad todo el Perú acá, hijos de p***, le tienen miedo a Gisela Valcárcel, yo no. Ya me voy ya, pero regresaré, regresaré para cobrarme la revancha, indicó.