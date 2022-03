Alejandra Baigorria lanza dardo contra Rafael Cardozo: “No sé qué haces en América”

Alejandra Baigorria estuvo de visita en Esto es guerra 10 años y no dudó en lanzarle sus ‘chiquitas’ a Rafael Cardozo, actual capitán de los Combatientes. La empresaria no se guardó nada y le dijo que no da la talla como líder.

La guerrera histórica aseguró que no estaría en condiciones de competir debido a una lesión que tuvo, por lo que se encuentra en recuperación. Sin embargo, si ese no fuera el caso, elegiría ser combatiente, pero cambiaría al capitán.

“Yo llamé al productor. Rafael (Cardozo) estresa y peor que sea capitán de los combatientes. Eres un mercenario y no representas a los combatientes. Si yo estuviera con la camiseta de los combatientes, tú no serías capitán”, señaló.

Por otro lado, también hizo mención de la salida de Rafael del programa de competencia para dedicarse a otros proyectos. “Yo no sé qué haces en América porque tú te fuiste para ser conductor y ahora eres capitán”, acotó.

¿Por qué Alejandra Baigorria no está en EEG 10 años?

Alejandra fue consultada por la verdadera razón que le impediría estar en la temporada de aniversario de EEG. No obstante, la novia de Said Palao se animó a contar los motivos por los que no podría estar compitiendo.

“Muchos saben que tuve una lesión bastante fuerte. Para ser más clara, tuve una rotura total del tendón de Aquiles, que es bien complicada. Tengo cuatro meses de operada. Ya estoy haciendo bastante actividad física, pero obviamente las competencias no las puedo hacer”, expresó.

Alejandra Baigorria sobre Austin Palao y Flavia Laos

La rubia de Gamarra visitó el set de En boca de todos y comentó sobre la actual relación de su cuñado Austin Palao con la modelo Flavia Laos. La exchica reality dijo apoyar a la pareja y se mostró de acuerdo con la discreción que mantienen. “Cada vez que voy a la casa de Said Palao, nunca está Austin. O si está, anda con Flavia”, indicó.