Jean Pierre asegura llevarse bien con la madre de sus hijos tras revelar romance con Chris Soifer

Desde que Chris Soifer fue captada junto a Jean Pierre Puppi en situaciones cariñosas, la hermana menor de la popular ‘Michi’ fue criticada, ya que el cantante aún vivía con la madre de sus hijos. Tras varios días, el integrante de You Salsa confirmó su relación amorosa con la conductora de televisión.

Luego de que hiciera público su romance, el salsero se presentó en el programa D’mañana de este viernes 4 de marzo, donde se atrevió a contar cómo conoció a la influencer. “¿Ahí se conocieron o ya se conocían (al grabar videoclip)?”, preguntó Karla Tarazona. De inmediato, respondió. “No, ya nos conocíamos, pero ahí surgió el ‘flechazo’”, mencionó.

Asimismo, el artista dejó en claro que ya no vive al lado de la madre de sus hijos, pero que se llevan bien. “Ya no, en ese lapsus sí estaba viviendo con ella, pero ya no. Me alejé de la casa de mi abuela, donde vive la madre de mis hijos, y como tú lo dices, preferí salir. Con la mamá de mis hijos nos llevamos muy bien” , exhortó.

Influencer anuncia su regreso a la pantalla chica

A través de sus redes sociales, la modelo compartió con sus seguidores una noticia que la tiene muy emocionada. “Loving every moment”, escribió la hermana menor de Chris Soifer junto a una fotografía, donde se le ve muy sonriente sobre un set de televisión. De la misma forma, la cuenta oficial de Mister Perú hizo lo mismo elogiando a sus nuevos conductores. “Cada temporada nos esmeramos en brindarles la mejor propuesta. Les presentamos a nuestros conductores de Desafío Mister Perú: Juan Manuel Herbert, Mister Perú 2018, y la bella conductora de TV Chris Soifer. Talento y química en el escenario. Desde este viernes 11 de febrero a las 10 de la noche por @vivatvperu”, escribieron.

Chris Soifer está feliz de ser la conductora del Mister Perú. Foto: Instagram.

Chris Soifer es ‘encarada’ por Melissa Paredes

El pasado 17 de enero, Chris Soifer se presentó en Mujeres al mando para comentar el físico de algunos deportistas. Sin embargo, Melissa Paredes a manera de broma encaró a la modelo luego de que asegurara que no le gusta la cara de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. “Tiene buen cuerpo y su mirada transmite ternura, pero su cara no me gusta. Si lo ponemos así, vemos solo el cuerpo. Solo digo que, si lo tapamos, solo vemos su cuerpo. Mitad no, si vemos cuerpo, sí”, indicó. Ante ello, la actriz mencionó. “Qué mala... Has venido bien exigente”.