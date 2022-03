Angie Arizaga bromeó con su supuesto embarazo: “Tanto me lo dicen que yo digo ‘¿estaré?’”

Angie Arizaga estuvo en Estados Unidos para participar en avant premiere de la nueva película The Batman; sin embargo, durante su estadía, la ex chica reality se grabó bailando para subir contenido a sus redes sociales, y las críticas no tardaron en llegar. Los cibernautas especularon que la modelo estaría embarazada y esperando el primer hijo de Jota Benz.

Actualmente, Angie se encuentra en Perú. El jueves 3 de marzo visitó las instalaciones de Esto es guerra y las cámaras de América espectáculos no tardaron en ubicarla. La reportera del espacio televisivo conversó con ella acerca de su posible estado de gestación.

¿Qué dijo Angie Arizaga?

Este viernes 4 de marzo, la conductora de televisión Rebeca Escribens simuló un embarazo antes de presentar la nota de la ‘exguerrera’ en vivo y causó muchas risas dentro del set. Por otro lado, Angie Arizaga no dudó en bromear cuando se le consultaba sobre estos rumores.

“¿Cuántos hijos ya tengo?”, bromeó. “Uno no puede comerse una hamburguesa porque, si no, ya están especulando cosas que no son. Es más, hoy llegué al canal y todos ‘oye, Angie, ¿ahora sí?’. A veces, tanto me lo dicen que yo digo ‘¿estaré?’”, agregó entre risas.

“El día que pase eso (que se encuentre embarazada) no tendría por qué negarlo. Cuando suceda será una noticia increíble, que la voy a querer compartir, y si no he dicho nada es porque no hay nada. Ni modo”, finalizó al respecto.

¿Qué opina Jota Benz?

Durante una competencia en Esto es guerra, Rafael Cardozo mencionó que los ‘combatientes’ levantarían la copa en honor al supuesto embarazo de Angie Arizaga, y Jota Benz decidió aclarar el tema tajantemente con el objetivo de evitar más rumores.

“Ya empezamos con sus bromas pesadas. Yo creo que a Angie la embarazan cada mes. Sería lindo que estuviese embarazada. Ella no ingresó al programa por un tema de terapia y también porque tiene un compromiso muy importante, y ahorita se encuentra en Nueva York”, comentó.