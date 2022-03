Madre de Andrea San Martín afirma que no le permiten ver a sus nietas: “Siempre la apoyé”

A través de redes sociales, se difundió una conversación entre Dora Pilares, madre de Andrea San Martín, y Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, en la que la primera señala que la influencer no le permite acercarse a sus nietas.

De esta forma, se presume que la exconductora ha usado este método en reiteradas oportunidades y no solo con Juan Víctor, sino también anteriormente con Sebastían Lizarzaburu, y ahora con su propia familia.

De acuerdo a la conversación publicada por la abuela paterna, Andrea San Martín habría prohibido que su madre y demás familiares visiten a las pequeñas, situación que los tendría consternados, pues son familia directa.

Madre de Andrea San Martín preocupada porque no le dejan ver a sus nietas. Foto: captura Alicia Díaz/Instagram

Juan Víctor busca la tenencia compartida de su hija

Juan Víctor Sánchez estuvo de invitado en el programa de Magaly Medina, donde se le preguntó por los audios difundidos que dejarían mal parada a Andrea San Martín. No obstante, también se tocó el tema de la tenencia de su hija y cómo es la situación actual respecto a este tema.

“Yo quiero tener la tenencia compartida con ella. Teníamos un acuerdo que simplemente se vulneró. Después de dos meses de tener las medidas de protección, me dice: ‘No, cholito, ahí nomás. Tú no puedes ver a nuestra hija’”, señaló.

Madre de Juan Víctor expone conversaciones privadas de Andrea San Martín

Las peleas entre Andrea San Martín y Juan Víctor no se detienen. Ahora, la madre del exaviador, Alicia Sánchez, difundió unos audios y videos mediante su cuenta de Instagram para desacreditar a la ex chica reality por exponer a sus hijas cuando se droga.

“Toda mi tarde me la he pasado fresh. He descubierto que tengo que fumar para estar tranquila”, se escucha decir a Andrea en el audio. Ante esto, la madre de Juan Víctor pregunta si con ‘fumar’ se refiere a consumir marihuana. “Sí, pues, el pucho no me pondría así fresh”, contestó la modelo.