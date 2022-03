Andrea San Martín: denuncia de Juan Víctor Sánchez por violencia a su hija habría sido archivada

Las denuncias de Juan Víctor Sánchez contra Andrea San Martín, modelo y madre de su hija, fueron archivadas por la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer. Según el reportaje que presentó Magaly TV, la firme este 3 de marzo, el juzgado le habría puesto punto final al enfrentamiento legal con su expareja.

Hace unos meses, el joven acudió a la Demuna para acusar a la influencer, ante el Ministerio de la Mujer y Ministerio Público, por desprotección a la pequeña. Dijo tener testigos de presuntos maltratos a la menor y hasta mostró pruebas en los programas de Magaly Medina y Andrea Llosa.

Paralelo a este conflicto legal, Juan Víctor contó que Andrea San Martín no la dejaba verla, pese a que tenía un régimen de visitas. En sus declaraciones, contó que se paraba en la puerta de la casa y no lo dejaban pasar.

Archivan denuncia de Juan Víctor Sánchez. Foto: captura/ATV

Busca la tenencia de la niña

Él señaló que la ex chica reality tiene problemas psicológicos, y con esta sustentación, buscaba la tenencia completa de su niña. No obstante, el proceso concluyó con este nuevo dictamen.

No obstante, reapareció en el espacio de farándula de Magaly Medina para reafirmar que no se detendrá en su lucha para poder reencontrarse con su pequeña.

Juan Víctor reaparece con más pruebas

Llegó al set con audios comprometedores donde expone a su expareja de consumir marihuana y poner en riesgo la salud de su hija.

La conversación que filtró es una charla que tuvo su madre Alicia Díaz con ella. “Toda mi tarde me la he pasado como que fresh y he descubierto que tengo que fumar para poder estar tranquila (...) En verdad nunca he fumado porque la primera vez que probé cuando era chibola no sabía y me dio la pálida. Sentía que me iba a morir. Esta vez, como soy grande, (...) es relajarte. Estuve en plan relajo toda la tarde”, se escucha.

La conductora lo encaró por no mostrar dicho material en su debido tiempo y le preguntó por qué decidió contarlo tras el archivamiento de su denuncia. En esa línea, este solo atinó a decir que su madre fue manipulada por San Martín.