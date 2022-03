Alejandro Sanz y J Balvin: la vez que el colombiano incomodó al español en La voz México

Un nuevo conflicto se ha desatado entre Residente y J Balvin, esta vez debido a una canción que subió el rapero puertorriqueño el último jueves 3. Esto desató comentarios de diversos artistas internacionales, quienes mostraron su apoyo a ambos bandos.

Uno de ellos fue Alejandro Sanz, quien escribió un polémico tuit en defensa del excantante de Calle 13. De esta manera, los internautas aprovecharon para revivir un altercado entre el cantante español y J Balvin cuando ambos eran jurados de La voz México.

El intérprete de “Corazón partido” apoyó a Residente al decir: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz” , en referencia a la sesión #49 de Bizarrap, interpretada por el puertorriqueño.

¿Qué pasó en La voz México?

Todo comenzó en el 2016, cuando ambos eran entrenadores del programa concurso. Luego de que Alejandro Sanz cantara a capela uno de sus grandes éxitos, J Balvin le hizo una pregunta un tanto incómoda. “¿No vino el que canta por ti?” , dijo generando risas.

No obstante, pese a tratarse de una broma para amenizar el ambiente, el baladista no dudó en responderle. “Parece ser que el tinte te ha traspasado el cuero cabelludo y te ha afectado un poquito. Tú, como ni siquiera cantas, no debes de tener a nadie que cante por ti” , acotó al desatar el asombro de todos los presentes.

Después del momento tenso que se vivió en vivo, las redes sociales reaccionaron y hasta comenzaron a especular que los artistas no se toleraban, lo cual fue desmentido en su momento.

J Balvin y Alejandro Sanz: el reencuentro

Posteriormente, pero en el mismo año, los cantantes se volvieron a encontrar en la La voz España. J Balvin fue invitado a cantar un tema junto a los alumnos de Alejandro Sanz para apadrinar su equipo. Este suceso no pasó desapercibido por el presentador del programa, quien se animó a preguntar cómo era la relación entre ambos.

“Montaron una cosa que no era realidad, muy exagerada. Eso pasó el primer día, pero cuando nos conocimos todo fue bien. Es muy buena gente, en serio”, expresó el cantante español luego de darse un amistoso abrazo con el reguetonero.

¿Cómo se originó la pelea entre J Balvin y Residente?

En el año 2021, Residente respondió a un posible ‘boicot’ de J Balvin hacia los Premios Grammy del 2021 que se encargaban de darle un homenaje a Rubén Blades. El argumento del colombiano fue que no apoyaban a los artistas de su género, pero la respuesta del puertorriqueño fue criticar su música y compararla con un hot dog. Como respuesta, el colombiano sacó productos en referencia a esta comida.

Cuando parecía que esta discusión había quedado en el pasado, René Pérez volvió a lanzar contra J Balvin y esta vez fue en la Session #49 de Bizarrap: “Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón. Como le dicen por ahí: ‘Josesito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. P**** mentiroso, se hace el espiritual. Es como un desayuno vegano: sin huevo”.

De esta manera, Residente mantiene vigente esta riña entre ambos cantantes y todavía no hay una respuesta oficial de J Balvin ante lo sucedido.

Artistas que se pronunciaron ante la pelea entre Residente y J Balvin

Luego de hacerse pública la Sessión #49 de Bizarrap, diversos artistas comenzaron con el apoyo y críticas hacía la canción de Residente. Algunos decidieron respaldar a J Balvin y otros comentaron a favor del excantante de Calle 13.

Faraón Love Shady mostró su apoyo hacia J Balvin y mencionó que espera una respuesta inmediata. Además, tildó de “comunista” a René Pérez. El intérprete de “Soy guapo” publicó una historia en Instagram referente a esta pelea.

Ricardo Montaner no tomó partido contra J Balvin, pero sí habló de la canción: “Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

Por su parte, Anuel publicó una historia en Instagram para dar su total apoyo a Residente. Lo nombró como leyenda y agradeció también a Bizarrap por el éxito que ya es tendencia musical.