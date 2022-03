Alejandra critica liderazgo de Rafael en EEG: “Tú no eres combatiente, eres un mercenario”

En la visita inesperada de Alejandra Baigorria, en la última edición de Esto es guerra del jueves 3 de marzo, contó por qué no está en la nueva temporada del reality de competencia. Además, la modelo detalló que su presencia en el set era para exponer su molestia contra el liderazgo de Rafael Cardozo en el grupo de los combatientes.

En un inicio la ex chica reality arremetió duramente contra el brasileño. “He estado viendo el programa desde mi casa y el día que Rafael hace su show, yo llamé al productor porque Rafael estresa. ¿Qué sea capitán de los combatientes? (...) Porque tú no eres combatiente, eres un mercenario, estás donde te conviene y para mí no representas a los combatientes” , exclamó.

Asimismo, la pareja de Said Palao recordó la salida de Rafael Cardozo de América TV para probar suerte como conductor en otra casa televisiva. “Yo no sé qué haces en América porque tú te fuiste para ser conductor y ahora eres capitán”, mencionó.

Empresaria expone el supuesto romance entre Austin y Flavia

En declaraciones para En boca de todos, Alejandra Baigorria contó detalles de la supuesta relación amorosa entre Austin Palao y Flavia Laos. De acuerdo con la empresaria, cada vez que visita la familia de su pareja no encuentra al deportista porque está junto a la actriz. “Cada vez que voy a la casa de Said Palao, nunca está Austin. O si está, anda con Flavia”, narró la modelo al ser consultada si los había visto juntos.

Alejandra Baigorria responde a Guty tras archivar su demanda

Luego de que se archivara la denuncia interpuesta por Alejandra Baigorria contra Guty Carrera, la empresaria se pronunció sobre las declaraciones del chico reality al asegurar que “por fin se hizo justicia” al ingresar a Esto es guerra. “Yo me quedo con la justicia de la gente. Lo que la gente opina y ve. Para mí, eso es suficiente porque sabemos que hay muchas mujeres que sufren de muchas cosas y la justicia no se hace y por eso tenemos miedo a denunciar. Yo quiero ser el ejemplo de que nunca se debe callar”, reveló a La República.