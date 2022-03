‘Peluchín’ lanza indirecta a Magaly: No quiere hablar de Jorge Pozo, pero hace contenido 3 días

Magaly Medina desmintió en la última edición de su programa a Jorge Pozo, padre de Ethel, al evidenciar que él pidió estar en su espacio de TV en febrero. Además, mandó indirectas a Rodrigo González por tener preparada una entrevista al papá de la conductora de América hoy. Sin embargo, no contó con que él le devolvería el gesto.

Este 3 de febrero, en Amor y fuego, la expareja de Gisela Valcárcel se presentó en el programa para ser entrevistado por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre. No obstante, cuando presentó a su invitado, no dudó en lanzarle una serie de ‘dardos’ en referencia a la conductora de ATV.

¿Qué dijo Rodrigo González?

“¿Cómo anda esa cancha? Porque hoy ya hemos escuchado algunas de las defensas que él mismo ha hecho. Lo cierto es que él está aquí y viene a contarnos su versión. Y claro que nos interesa, sí nos interesa escucharlo”, expresó con bastante molestia Rodrigo González en referencia a Magaly Medina.

“Las historias siempre tienen dos partes. Escuchar no es pactar, no es estar del lado de nadie, y hay que ser frontal,. Sí nos importa quién es esta persona que llegó a la vida de la ‘Farisela’. No hacemos contenido tres días, pero decimos que no queremos hablar de él. Aquí lo tenemos, aquí llegó cumpliendo su promesa”, agregó.

Jorge Pozo revela que abuela de Ethel se encargó de su crianza

Jorge Pozo recordó con mucho cariño a doña Teresa, la madre de la popular ‘Señito’, porque fue quien ayudó con la crianza de su hija: “Ella (Gisela) brillaba por su ausencia porque ya estaba en la televisión, el trabajo. Ella siempre fue emprendedora y trabajadora, buscaba salir adelante, y la que se encargaba era la abuelita”.