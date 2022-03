“Es racista y no lo sabe”: Residente a J Balvin en nuevo tema con Bizarrap

Residente sorprendió una vez más a todos sus seguidores al referirse nuevamente a J Balvin. Esta vez lo hizo por medio de la Bizarrap Session #49 que se estrenó este 3 de marzo. El artista no tuvo límites para referir al cantante colombiano y le dedicó varias estrofas de esta nueva canción.

Todos los fans del DJ argentino y de René Pérez estaban a la espera de este lanzamiento sin imaginar el contundente mensaje que el rapero tendría para el intérprete urbano.

Ambos cantantes se enfrentaron hace unos meses luego de que J Balvin pidiera a sus colegas reguetoneros que no asistan a la ceremonia de los Latin Grammy debido a las pocas nominaciones que habían conseguido los artistas del género urbano. Ante ello, Residente le respondió y comparó su música con un carrito de hot dog.

Residente comparó la música de J Balbin con un carrito de hot dog. Foto: composición LR

¿Qué le dice Residente a J Balvin en este nuevo tema?

Esta Music Session es la más larga de todas las que ha lanzado hasta el momento Bizarrap. Son más de ocho minutos, separados por capítulos, en los que Residente arremete contra J Balvin.

Voy a rebajarme con un bobolón

Que le canta a SpongeBob y a Pokémon

La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón

Esto es más bajo que eyacular sin erección

Como le dicen por ahí: “Josesito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos”

Con solo un video entierro a este becerro

Y lo pongo a subir fotos con su perro

Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano: sin huevo

El pueblo luchando, lo están matando

Y el tipo sube foto de Ghandi rezando

P**** mentiroso, se hace el espiritual

Usando la salud mental para vender un documental

Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan

Más falso que los abdominales de Luian

Es un imbécil con tinte de cabello

Que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello

Un blanquito que perdió el camino

Todo un divino aceptando su premio de afrolatino

Un día dijo que quiso hacer reguetón siendo franco

Al descubrir que Daddy Yankee era blanco

Mi llave, lo peor de todo y lo más grave

Es que este pendejo es racista y no lo sabe.

Residente revela que J Balvin quiso censurarlo por esta canción

A través de sus redes sociales, René Peréz contó que un reguetonero, aparentemente J Balvin, lo amenazó con demandarlo si lanzaba la canción por las estrofas que hacían referencia a él.