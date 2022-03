Magaly responde indirectas por primicia de Jorge Pozo: “Siempre habrán necesitados de noticia”

Lanzó fuerte dardo. Magaly Medina no se quedó callada y respondió las indirectas de Rodrigo González, quien en Amor y fuego la acusó de boicotear el informe de Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo. La conductora de Magaly TV, la firme se defendió mostrando pruebas y reafirmando su credibilidad sobre quién tuvo primero la primicia de la expareja de Gisela Valcárcel.

“Si me hubiera interesado la primicia, la famosa primicia de entrevistar a este padre biológico, aparecido de pronto, milagrosamente, lo hubiera hecho el 13 de febrero”, acotó la presentadora.

Magaly Medina lanza dardo

En otro momento, comentó que no piensa darle más espacio al hombre de 66 años y envió un mensaje a otros espacios, como el programa de farándula de Willax, que sí ahondará dicho tema.

“ Siempre habrá alguien necesitado de noticia que le podrá dar (un espacio) . Yo no, no. Tengo ciertos límites y me muevo a través de ellos, en la pantalla con estos temas, y no es que ella sea mi comadre, para nada, no lo es”, sostuvo la conductora de televisión este 2 de marzo.

¿Qué dijo Rodrigo González horas antes?

Durante la tarde del miércoles, Rodrigo González aprovechó unos minutos de su programa para responder a su colega, quien dijo días antes que no aceptaría las declaraciones de Jorge Pozo en su espacio de farándula por “decencia”.

“Al parecer, esta entrevista y estas imágenes han despertado la ira de algunos. Ha causado que varios se rasquen, qué manera de picarles. Ahora resulta que las declaraciones que dé el papá son menos interesantes que lo que diga Andy V, un monstruo creado en el show de Magaly (Medina)”, criticó ‘Peluchín’.

“Eso sí es digno de ponerse en la pantalla, Ahora resulta que pasarse la carrera entera, los 15 primeros años de su vida televisiva, insultando a la ‘Farisela’ (Gisela Valcárcel) y la ‘Fariselita’ (Ethel). Pero hoy escuchar al papá, cuando lo tienen los del otro canal, se convierte en algo despreciable, sin escrúpulos, despreciable”, añadió.