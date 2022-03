Magaly muestra audios de Jorge Pozo insultando a su equipo de producción: “Qué tal matoncito”

Mostró pruebas. Luego que Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, dijera que no llamó al programa de Magaly Medina para pedirle una entrevista exclusiva, la conductora lo desmintió y difundió en su espacio de ATV audios en los que se le escucha al hombre de 66 años conversar con su equipo de producción.

“Ante la negativa del equipo que le contesta, entonces, él comenzó con insultos y con agravios . Se volvió cuál es, un tipo don nadie. Solamente con la angurria de que su hija le dé plata. Ea hija solo tiene una madre que fue madre y padre para ella”, dijo la comunicadora mostrándose indignada porque el sujeto reapareció para pedirle dinero a su colega.

“Las leyes tiene que sopesar que este hombre abandonó a su hija y nunca le dio cariño de padre”, añadió.

Magaly Medina aseguró que tiene las pruebas para demostrar que el padre de Ethel Pozo está mintiendo. Foto: composición/ La República/ Amor y fuego

Jorge Pozo enfurece con equipo de Magaly

En efecto, reprodujo los fuertes calificativos del sujeto. “Me da bastante pena que le tengan tanto miedo a la señora Gisela Valcárcel. Pensé que tenían más pantalones. Díganle así a la señora Magaly”, se escucha.

“ Todos los días los voy a jo***, por ser tan maric***, tan falsos. Pensé que había un poquito más de decencia, pero, la verdad, todo el Perú, hijos de p***, le tienen miedo a Gisela Valcárcel, pero regresaré para cobrarme la revancha. Contesten maric**** de mi***”, fueron las expresiones del sujeto.

Magaly Medina se defiende

La presentadora de Magaly TV, la firme evitó hablar más del tema y que la razón de emitir la comunicación del sujeto fue para defenderse tras ser tildada de mentirosa. Del mismo modo, para exigir respeto a su credibilidad.

“Qué tal matoncito, qué tal matoncito. Decirnos a nosotros que nos iba a jo*** todos los días, dice que ‘le tienen miedo. Nos ha dicho: ‘hijos de p***’, que va a volver para cobrarnos la revancha”, dijo muy indignada Magaly Medina.

“Aunque usted no lo crea, tengo ciertos límites. Y no es que ella sea mi comadre, pero otra cosa es esto, una cosa personal. No me podría aprovechar de historias de familias nada funcionales”, agregó.