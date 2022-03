Magaly Medina le aclara a Jorge Pozo por qué se negó a entrevistarlo en su set

Nadie le dice qué hacer. Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa del miércoles 2 de marzo al padre de Ethel Pozo para aclararle que ella es la que decide qué noticias se van a difundir en Magaly TV, la firme. Además, la conductora mostró los audios de Jorge Pozo, donde insulta a la producción por no querer entrevistarlo en el set de ATV.

Asimismo, la esposa de Alfredo Zambrano comentó que la expareja de Gisela Valcárcel no le genera respeto y nunca se prestaría a darle pantalla a un hombre que abandonó a su hija cuando era menor de edad. Además, detalló que no quiso darle pantalla al progenitor de Ethel Pozo porque no le dio la gana.

“Soy mujer, también crie a un hijo muchos años sola. No tengo por qué. No tengo absolutamente por qué, porque no me da la gana. Aquí en mi programa yo hago las cosas (...) A mí no me viene nadie a decirme: ‘mira, ya lo entrevisté y ahora ponlo’. Acá la última palabra la tengo yo, no quise, no me dio la gana” , aseveró.

Magaly defiende a Gisela Valcárcel tras pedido de Jorge Pozo

La petición de Jorge Pozo a su primogénita y a Gisela Valcárcel pese a abandonarlas cuando Ethel Pozo era una niña ha sido muy criticada por la conductora de espectáculos. Magaly Medina mencionó que tiene respeto hacia la trayectoria televisiva de la ‘Señito’ luego de que Pozo asegurara que ambas mantienen una amistad oculta. “No le tengo miedo (a Gisela), pero sí le tengo respeto a su carrera televisiva y sí tengo respeto a una mujer que se ha fajado para darle educación a su hija, sola”, reveló.

Magaly Medina critica a Jorge Pozo por arremeter contra su producción

Luego de compartir el audio en el que se escucha a Jorge Pozo insultar a la producción de Magaly TV, la firme por no concederle una entrevista con Magaly Medina, la presentadora de televisión decidió desmentir al padre de Ethel Pozo, ya que él asegura nunca se comunicó con ellos por iniciativa.

“En todos los periódicos ha salido que este señor nos intenta desmentir sobre lo que dije anoche. A mí me encanta cuando me retan. Soy tan competitiva, me encanta cuando me retan. Sobre todo, cuando estos hambrientos de ‘cinco minutos de fama’ (sic). Bueno, ¿qué se puede esperar de un tipo que ha aparecido de la nada? Padre es un nombre que le queda demasiado grande. Esta noche, le voy a demostrar que no es falso. Otra cosa es que no me ando jactando de las personas a las que les rechazamos una entrevista”.