Lourdes Sacín indignada con petición de Jorge Pozo: “Es un extraño que se acerca a pedir plata”

La aparición de Jorge Pozo en televisión nacional generó indignación en Lourdes Sacín, quien no toleró que el papá de Ethel Pozo salga a pedir manutención a la conductora de América hoy. La periodista, por medio de sus redes sociales, arremetió contra la expareja de la popular ‘Señito’ y señaló que el hombre es un extraño en la vida de su hija.

Asimismo, la reportera se mostró de acuerdo con la actitud de la presentadora de televisión al no darle pantalla y mucho menos pronunciarse sobre el pedido de su progenitor. Además, resaltó que fue Valcárcel la que sacó adelante a su hija sin la ayuda del padre.

“Apoyo la actitud de Ethel! Alguien que solo puso su esperma y se olvidó que tenía hija es como si fuera un extraño que se acerca a pedir plata”, comentó en Facebook.

Lourdes Sacín respalda la decisión de Ethel Pozo. Foto: captura Facebook.

Periodista se pronuncia ante conflicto entre Magaly y Jessica Newton

Tras las críticas de Magaly Medina hacia Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, y poner fin a su amistad con la directora del Miss Perú. Lourdes Sacín arremetió contra la presentadora de espectáculos por su conflicto con Jessica Newton. “Ya solo falta que se pelee con María Pía. Pero tiene algo de cierto, en la televisión la amistad de verdad no es bien valorada. Igual este video es hipócrita porque dudo mucho que esté contenta, perder una amistad duele. En lo único que coincido es que los perritos no deben estar en ese lugar horrible, ojalá los saquen de ahí y los den en adopción a alguien que los quiera”, señaló.

Lourdes Sacín calificó de "hipócrita" a Magaly Medina. Foto: La República/Facebook

Lourdes Sacín furiosa con Andy Polo por no cumplir con sus hijos

La denuncia por violencia física interpuesta por Génesis Alarcón contra Andy Polo generó diversas reacciones en el mundo del espectáculo. La comunicadora fue dura con sus comentarios hacia el seleccionado luego de ver cómo la madre de sus hijos duerme en la sala de la abuela. “Andy Polo. Luego de ver cómo debe dormir la esposa del futbolista y sus hijos cuando él gana 125.000 soles al mes, me parece increíble”, refirió. “Juntar un sofá con una cama pequeña, en la sala de su abuelita en Barrios Altos, para que duerman los tres no tiene nombre. Alguien con tanto dinero, comportarse así no tiene justificación, muy aparte de los malos tratos que su aún esposa cuenta”, agregó.