Karol G en Lima: reportan fallas en la web de Joinnus por ventas masivas de entradas

Karol G llega a Lima el próximo 4 de junio en la Costa Verde. La venta de entradas inició este 3 de marzo y, ante la demanda por adquirir boletos para ver a la ‘Bichota’ en la capital, muchos usuarios han reportado que la web de Joinnus ha colapsado.

En redes sociales, los internautas comenzaron a quejarse de que no han podido completar su compra de tickets debido a los fallos en la plataforma. Twitter se convirtió en un centro de quejas por parte de estos consumidores, quienes expresaron su incomodidad con el portal.

Usuarios denuncian irregularidades en Joinnus

“Ya me cobraron, pero no puedo ver mis entradas y encima no carga mi perfil. ¿Podrían ser más incompetentes? La respuesta es que creo que sí. ¿Les voy a armar un ‘chongo’ si no tengo mis entradas? ¿Los detesto con toda mi alma? Sí”, expresó un usuario en la red social.

Usuario se queja de Joinnus. Foto: captura/Twitter

“Mi dinero se quedo retenido. Soluciones por favor”, “Sin duda un asco. Me salía pago rechazado en todas las veces que compré y ahora me dicen que tengo 1 entrada reservada”, fueron otras irregularidades que reportaron los usuarios.

Por su parte, este internauta reclamó a Joinnus de cobrarle una entrada para el concierto de Karol G y este no se vio reflejado en su perfil de usuario. “¿Me explican qué pasó con mi entrada? Se realizó el cobro, pero no figura ninguna entrada en mi perfil de la página. Llamé al banco y me indican que se realizó efectivamente el cobro. Solución por favor”, alertó.

Bichota Tour: ¿a qué países llega Karol G?

Perú

04 de junio- Lima (Arena 1)

Colombia

26 de marzo-Barranquilla, Colombia ( Estadio Romelio Martínez)

24 de mayo- Cali, Colombia, Estadio Pascual Guerrero

21 de mayo-Bogotá (Movistar Arena)

Chile

26 de mayo, Santiago (Movistar Arena)

27 de mayo-Buenos Aires ( Movistar Arena)

Ecuador

02 de junio- Quito (Coliseo Rumiñahui)

03 de junio-Guayaquil (Coliseo Voltaire)

México

08 de junio- Guadalajara (Auditorio Telmex)

09 de junio- Monterrey (Arena Monterrey)

21 de junio- Ciudad de México (Arena CDMX)

Honduras

25 de junio-Tegucigalpa (Estadio Chochi Sosa)

Costa Rica

27 de junio- San José CRI (Estadio Viva)

Panamá

28 de junio-Panamá City (Plaza Anador)

El Salvador