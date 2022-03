Karol G en Lima: reportan fallas en la web de Joinnus por ventas masivas de entradas

Karol G llega a Lima el próximo 4 de junio en la Costa Verde. La venta de entradas inició este 3 de marzo y, ante la demanda por adquirir boletos para ver a la ‘Bichota’ en la capital, muchos usuarios han reportado que la web de Joinnus ha colapsado.

En redes sociales, los internautas comenzaron a quejarse de que no han podido completar su compra de tickets debido a los fallos en la plataforma. Twitter se convirtió en un centro de quejas por parte de estos consumidores, quienes expresaron su incomodidad con el portal.

“Ya me cobraron, pero no puedo ver mis entradas y encima no carga mi perfil. ¿Podrían ser más incompetentes? La respuesta es que creo que sí. ¿Les voy a armar un ‘chongo’ si no tengo mis entradas? ¿Los detesto con toda mi alma? Sí”, expresó un usuario en la red social.

Usuario se queja de Joinnus. Foto: captura/Twitter

“Mi dinero se quedo retenido. Soluciones por favor”, “Sin duda un asco. Me salía pago rechazado en todas las veces que compré y ahora me dicen que tengo 1 entrada reservada”, fueron otras irregularidades que reportaron los usuarios.