Jorge Pozo amenaza a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo: “Regresaré para cobrarme la revancha”

Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel y padre de Ethel Pozo, continúa en el ojo de la tormenta. Luego de que el hombre negara haberle pedido una entrevista a Magaly Medina, esta lo desmintió presentando una serie de audios en los que él lanzaba una serie de insultos contra el equipo de producción de su programa.

En una de las grabaciones que emitió la conductora de Magaly TV, la firme, se escucha que el sujeto amenaza con regresar al Perú para provocar más controversia con sus declaraciones.

“Todos los días los voy a jo***, hasta en el Ecuador los voy a jod*** por ser tan maric***, tan falsos, pensé que había un poquito más de decencia, pero la verdad todo el Perú acá, hijos de p***, le tienen miedo a Gisela Valcárcel, yo no. Ya me voy ya, pero regresaré, regresaré para cobrarme la revancha ”, aseveró Jorge Pozo.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel contó en alguna oportunidad que cuando tenía 17 años se enamoró de un hombre mayor y que este la abandonó cuando se enteró que estaba embarazada de Ethel Pozo.

¿Por qué Jorge Pozo pide ayuda a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel?

En una entrevista al diario Bono, Jorge Pozo pidió ayuda económica a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel, ya que, según dijo, tiene un tumor en el cerebro y no cuenta con el dinero.

“Ethel, no me dejes morir (...) Ellas no me quieren ver. Callé mucho tiempo y no es justo que me traten así (...) Vine para pedir ayuda, tengo un tumor y no tengo dinero”, fueron las declaraciones de Pozo.

Jorge Pozo pide ayuda económica a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel. Foto: composición/ captura de Willax/ Instagram

Gisela Valcárcel comparte reflexivo mensaje tras pedido de Jorge Pozo

Gisela Valcárcel publicó un reflexivo mensaje tras las polémicas declaraciones de Jorge Pozo a las cámaras de Amor y fuego.

“Los tiempos de Dios son los que no fallan, no te apresures. Todo llegará cuando deba”, escribió.