Jessica Newton habría enviado indirecta a Magaly Medina tras comentarios hacia Deyvis y Cassandra

Jessica Newton no se queda callada cuando se trata de defender a su familia de las críticas. Esta vez, la organizadora del Miss Perú habría enviado algunas indirectas a Magaly Medina luego de asegurar que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez buscan victimizarse y dejarla como la mala de la historia. Ante ello, la empresaria no dudó en pronunciarse por medio del programa de Amor y fuego el último miércoles 2 de marzo.

“Cuando alguien ataca no es feliz ... La verdad no (no les perturba los comentarios). No importa lo desagradable que pueda ser un comentario, nadie puede retirar la sonrisa de mi cara y creo que así estamos todos”, enfatizó la ex reina de belleza, y dejó en claro que no le presta atención a lo que diga la periodista.

Asimismo, la madre de Cassandra Sánchez contó si el cumbiambero tomará acciones legales contra la presentadora de Magaly TV, la firme. “No conocen a Deyvis”, mencionó la empresaria, con una ligera sonrisa en el rostro.

Ex reina de belleza celebra la portada de Deyvis y Cassandra junto a su hijo

La pareja conformada por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez llamó la atención al protagonizar la portada de una reconocida revista, donde presentaron a su hijo Milan. Luego de que se hagan públicas las imágenes, Jessica Newton felicitó a la familia a través de Instagram resaltando la relación que existe entre su hija y el cantante. “Siempre el amor y la felicidad son más grandes cuando se comparten. Lindas fotos”, escribió.

Jessica Newton celebra la portada de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez junto con su hijo Milan. Foto: captura Instagram

Jessica Newton se pronuncia tras comparaciones de su nieto con el padre de Deyvis

La directora del Miss Perú se refirió a los comentarios de los cibernautas en las fotos compartidas en sus redes sociales. Jessica Newton reaccionó cuando leyó que los usuarios comparaban el parecido de su nieto con el recordado cumbiambero Johnny Orosco. “No tuve la oportunidad de conocer al padre de Deyvis, pero mucho me han dicho que (el bebé) mira como él, lo más importante es que es una criatura que esté rodeada de un amor infinito de ambas familias”, comentó.