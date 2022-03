Gisela Valcárcel y la vez que quiso ponerle el nombre Entel a su hija Ethel Pozo

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo se encuentran en boca de todos a raíz de las controversiales declaraciones que dio Jorge Pozo al programa Amor y fuego. Luego de que el hombre hablara acerca de su pasado amoroso con la conductora de televisión, usuarios en redes sociales recordaron que esta pretendió que su hija se llamara “Entel”.

A través de Tiktok, los cibernautas viralizaron el video de una entrevista del 2012 en la que la popular ‘Señito’ le confesó a Milagros Leiva que había elegido dicho nombre para su primogénita debido a que se sintió conmovida por el slogan que llevaba la empresa de telefonía.

“Mi madre me pregunta al segundo día (del nacimiento de Ethel Pozo), en varias ocasiones, qué es lo que iba a pasar y yo no podía contestar y lo único que dije es ‘Tú eres la señal que marca progreso’. El slogan de Entel era la señal que señala progreso ”, relató Gisela Valcárcel.

“Me dijeron en la Municipalidad que no le haga eso a la bebé... Una señora me dijo ‘Hay un nombre que es Ethel’ y le pusimos así ”, añadió la presentadora en aquella ocasión.

Gisela Valcárcel reflexiona tras aparición de Jorge Pozo

Por medio de su Instagram oficial, Gisela Valcárcel compartió un reflexivo mensaje tras conocerse las polémicas declaraciones de Jorge Pozo.

“¡Aquí vamos! Quizá hoy todo vaya bien, o no, nadie sabe. Lo que es seguro es que en todo momento tendremos a Dios como padre. Él nos ayuda todo el tiempo. Confía”, fueron las palabras de la animadora.

Gisela Valcárcel envía mensaje de reflexión tras pedido de ayuda del papá de Ethel Pozo. Foto: Gisela Valcárcel/Instagram

¿Qué dijo el padre de Ethel Pozo?

Jorge Pozo pidió ayuda económica a su hija y a Gisela Valcárcel debido a que tiene un tumor en el cerebro y no cuenta con facilidades económicas.

“Ethel, no me dejes morir (...) Ellas no me quieren ver. Callé mucho tiempo y no es justo que me traten así (...) Vine para pedir ayuda, tengo un tumor y no tengo dinero”, declaró al diario Bono.