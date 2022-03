Gisela Valcárcel agradece muestras de apoyo tras acusaciones del padre de Ethel Pozo

Se pronunció. Gisela Valcárcel rompió su silencio tras las declaraciones de Jorge Pozo, padre de su hija, en Amor y fuego y se dirigió a sus fans para agradecerles por el respaldo recibido estos últimos días. Sus seguidores le pidieron a la conductora de América Televisión que restara importancia e ignore sus declaraciones.

El hombre de 66 años reapareció tras 30 años en la clandestinidad para revelar que está enfermo y solicitarle una manutención a Ethel Pozo. Según contó, necesita ayuda económica para tratarse un tumor que se le ha detectado.

La popular ‘Reina de la tele’ fue firme a su promesa de no hablar de su vida privada y solo dijo gracias por las muestras de apoyo.

“Empiezo pensando en lo agradecida que estoy... mil gracias a cada persona por el apoyo que siento que me dan ”, se lee en una de sus historias de Instagram.

“Como cada día levántate, pelea tus batallas, todas las tenemos, recuerda que nunca estuvimos, estamos o estaremos solas... Dios hace maravillas y nos ama, por eso lo amamos”, agregó Gisela Valcárcel.

PUEDES VER: Magaly Medina le aclara a Jorge Pozo por qué se negó a entrevistarlo en su set

Gisela rompe su silencio tras denuncia de Jorge Pozo. Foto: captura/Instagram

Ethel Pozo recibe apoyo de sus fans

Por su parte, seguidores de Ethel Pozo le aconsejaron ignorar a su progenitor, quien la abandonó cuando ella tenía ocho años.

“Ethel ignora al señor que te dio el apellido, ese no es padre. Hay que ser buen hijo de... para pedir pensión cuando él jamás la paso por Dios no tiene vergüenza así la ley diga que tiene que darle que no le dé nada si tú no estuviste cuando su hija lo necesito allí no pensó que podía estar enferma con hambre no le importo ahora que lo atiendan sus otros ojos no los que tiene dinero”, se lee en un comentario.

Usuarios respaldan a Ethel Pozo Foto: Instagram

Magaly defiende a Gisela Valcárcel

Figuras de la farándula como Magaly Medina también se pronunciaron para enviarle un mensaje de respaldo.

“Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo, no soy quién para enlodar eso. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias. Nunca será mi amiga; sin embargo, respeto lo que hizo por su hija”, dijo la conductora.